Introduzione
ANC, LDAC, connessione multipoint e fino a 80 ore con la custodia: i nuovi auricolari HUAWEI alzano l’asticella della fascia economica, soprattutto nella promozione a 39 euro
Quello che devi sapere
Non chiamatele economiche
Le FreeBuds SE 5 MAX di HUAWEI arrivano in una fascia di mercato affollatissima, ma lo fanno con una scheda tecnica che fino a poco tempo fa sarebbe stata associata a prodotti ben più costosi: cancellazione attiva del rumore multimodale, codec LDAC, Bluetooth 6.0, connessione simultanea a due dispositivi e un’autonomia dichiarata fino a 80 ore (con le ricariche della custodia e ANC disattivato). Un prodotto ben centrato: non punta a competere con gli auricolari premium per raffinatezza sonora o materiali, ma offre un’esperienza completa e concreta, con pochi compromessi realmente penalizzanti.
Il design
Il dettaglio estetico più riconoscibile è la parte superiore semitrasparente della custodia, attraverso la quale si intravedono gli auricolari. La forma è arrotondata e abbastanza compatta da entrare facilmente in una tasca, mentre le tre colorazioni hanno finiture differenti: bianco lucido, blu satinato con riflessi perlati e nero opaco dall’effetto metallico, che HUAWEI ci ha inviato in prova. Gli auricolari adottano il classico design in-ear con stelo, gommini in silicone nelle misure S, M e L e un peso di circa 4,3 grammi ciascuno. Sono leggeri e poco affaticanti; la plastica è abbastanza semplice ma comunque gradevole. La certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere, sudore e getti d’acqua, quindi permette di utilizzarli durante l’attività fisica o sotto una pioggia leggera. La protezione, però, non si estende alla custodia, che deve essere mantenuta asciutta.
Le caratteristiche tecniche e come suonano
Ogni auricolare integra un driver dinamico da 10 mm e supporta i codec SBC, AAC e LDAC. Quest’ultimo può raggiungere un bitrate di 990 kbps e rappresenta una presenza non comune in questa fascia di prezzo. L’app HUAWEI Audio Connect, disponibile oltre che per gli smartphone del colosso cinese anche per iOS e Android - mette inoltre a disposizione quattro profili (Predefinito, Bassi più intensi, Acuti più intensi e Voci) oltre a un equalizzatore personalizzabile a dieci bande. Alla prova, il profilo predefinito risulta abbastanza equilibrato, ma con una leggera enfasi sulle basse frequenze. I bassi sono presenti e ben distinguibili, senza però diventare particolarmente profondi o aggressivi. Le voci vengono riprodotte con buona chiarezza e la separazione tra canale destro e sinistro è convincente. Alcuni limiti potrebbero emergere con i brani orchestrali o particolarmente densi: la separazione degli strumenti, la stratificazione e la profondità della scena non raggiungono il livello dei prodotti di fascia superiore. Con pop, elettronica, podcast, video e musica mainstream, invece, la resa è piacevole e adeguata all’ascolto quotidiano. Da notare che la modalità gaming a bassa latenza e alcune funzioni di associazione rapida rimangono riservate ai dispositivi HUAWEI.
La cancellazione del rumore
La cancellazione attiva del rumore può essere regolata su quattro modalità: Ultra (ambienti molto rumorosi come ad esempio la metropolitana), Generale (bar, centri commerciali), Comfort (uffici, biblioteche) e Dinamica, che adatta automaticamente l’intensità al rumore circostante. È presente anche una modalità trasparenza, utile per ascoltare annunci o parlare con qualcuno senza togliere gli auricolari. Nell’uso reale l’ANC si è dimostrata efficace per la categoria, l’abbiamo testata in un bar affollato e nella nostra redazione con tante tv accese: non raggiunge l’isolamento dei migliori modelli premium, ma offre un contributo concreto. Per le chiamate sono presenti tre microfoni per auricolare, abbinati a un algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale.
Batteria e altre caratteristiche
L’autonomia è il vero punto di forza di queste cuffie. HUAWEI dichiara: fino a 10 ore con una carica e ANC disattivato, fino a 7 ore con ANC attivo, fino a 80 ore complessive con la custodia e ANC spento, fino a 57 ore complessive con ANC attivo, fino a 4 ore di ascolto con 10 minuti di ricarica rapida. Noi possiamo confermare, durante le nostre prove, di aver raggiunto risultati molto vicini a questi livelli: le cuffiette ci hanno accompagnato in viaggio, durante gli spostamenti e durante le nostre giornate lavorative e ci siamo, volutamente, dimenticati della batteria, che ci ha dato certamente grandi soddisfazioni, anche rispetto a prodotti più costosi. Tra le altre caratteristiche, la connettività multipoint permette di mantenere collegati contemporaneamente due dispositivi, per esempio smartphone e computer, e di passare dall’uno all’altro senza una nuova associazione. Attraverso l’app di HUAWEI (Audio Connect) è possibile inoltre controllare la batteria, modificare ANC ed equalizzazione, personalizzare i gesti, aggiornare il firmware e far suonare gli auricolari per ritrovarli. I comandi touch sono completi, ma non sempre impeccabili: nella nostra prova più di una volta abbiamo riscontrato che richiedono tocchi abbastanza decisi.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX insomma sono delle cuffie economiche nel prezzo ma non al loro interno: quasi tutto quello che serve nell’impiego quotidiano è presente e funziona bene. Il suono è piacevole, la cancellazione del rumore efficace per la fascia di prezzo, l’equalizzatore completo. E poi c’è il prezzo che è il vero punto forte di questo prodotto: di listino costa 79 euro ma possono scendere addirittura a 39 fino a fine novembre, applicando anche un coupon presente sul sito.
Pro e contro
PRO:
- Prezzo molto interessante
- Autonomia eccellente, qualità audio convincente
CONTRO:
- Comandi touch non sempre reattivi
- Riproduzione audio non al livello dei modelli premium