Ogni auricolare integra un driver dinamico da 10 mm e supporta i codec SBC, AAC e LDAC. Quest’ultimo può raggiungere un bitrate di 990 kbps e rappresenta una presenza non comune in questa fascia di prezzo. L’app HUAWEI Audio Connect, disponibile oltre che per gli smartphone del colosso cinese anche per iOS e Android - mette inoltre a disposizione quattro profili (Predefinito, Bassi più intensi, Acuti più intensi e Voci) oltre a un equalizzatore personalizzabile a dieci bande. Alla prova, il profilo predefinito risulta abbastanza equilibrato, ma con una leggera enfasi sulle basse frequenze. I bassi sono presenti e ben distinguibili, senza però diventare particolarmente profondi o aggressivi. Le voci vengono riprodotte con buona chiarezza e la separazione tra canale destro e sinistro è convincente. Alcuni limiti potrebbero emergere con i brani orchestrali o particolarmente densi: la separazione degli strumenti, la stratificazione e la profondità della scena non raggiungono il livello dei prodotti di fascia superiore. Con pop, elettronica, podcast, video e musica mainstream, invece, la resa è piacevole e adeguata all’ascolto quotidiano. Da notare che la modalità gaming a bassa latenza e alcune funzioni di associazione rapida rimangono riservate ai dispositivi HUAWEI.