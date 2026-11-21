Introduzione
Durante un bonifico interbancario, il denaro può essere depositato su un conto corrente senza che i fondi lascino mai l'altro conto. È quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Università del Massachusetts di Amherst, negli Usa. Si tratta, in sostanza, di un nuovo tipo di attacco hacker diretto proprio contro le banche. Questa nuova tipologia di minaccia informatica è denominata attacco "Credito senza debito" (CWD).
Quello che devi sapere
Le transazioni ACH
Prima di tutto, va chiarito che questo nuovo studio esamina le transazioni con addebito diretto, o transazioni ACH. Questo sistema trasferisce denaro in modo permanente tra banche, anziché creare un debito, e consente qualsiasi transazione interbancaria, inclusi l'accredito diretto degli stipendi, il pagamento delle bollette, i servizi ipotecari e i prelievi da portafogli digitali e varie app di pagamento. Il funzionamento di una transazione ACH prevede che i trasferimenti vengano elaborati attraverso un processo di compensazione e regolamento interbancario a più fasi.
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L’esempio
I ricercatori hanno fatto anche un esempio, per spiegare il processo ACH. Si consideri il caso in cui una persona abbia conti correnti in due banche diverse e desideri trasferire denaro dalla Banca A alla Banca B. La persona avvia il trasferimento. La transazione viene autorizzata quando la Banca B riconosce che la Banca A possiede un codice di instradamento e un numero di conto validi e autorizza quindi la transazione. La Banca A ha a disposizione due giorni lavorativi per elaborare il pagamento e trasferire il denaro. Quindi, per accelerare l'accesso ai fondi, alcune banche accreditano provvisoriamente dei fondi sul conto del cliente. La Banca A verifica che sul conto del cliente siano presenti fondi sufficienti, che l'autorizzazione sia valida e che non vi siano blocchi sul conto, quindi invia il denaro alla Banca B. La procedura interbancaria è completata.
Cosa succede durante un un attacco "Credito senza debito"
Ma in un un attacco "Credito senza debito" (CWD), l'aggressore individua una vittima con un conto bloccato, cioè un conto che può ricevere denaro ma non inviarlo. Collega il conto della vittima al proprio e preleva i fondi della vittima trasferendoli sul proprio conto. La banca dell'aggressore accredita i fondi provvisori. Ma, dato che il conto della vittima è bloccato, il pagamento finale non viene mai effettuato. Nei due giorni necessari per l'elaborazione e il rifiuto del pagamento, l'aggressore ha già prelevato i fondi provvisori.
Il lavoro dei ricercatori e il coordinamento con le banche
"Il nostro obiettivo è rafforzare la sicurezza finanziaria", ha spiegato Taqi Raza, professore assistente presso il Riccio College of Engineering dell’UMass Amherst. I ricercatori, che hanno realizzato anche un video interattivo sul loro sito web per mostrare come funziona questo tipo attacco, spiegano inoltre che "la causa fondamentale di tutti questi attacchi risiede nel fatto che le banche hanno considerato diversi punti di controllo della sicurezza come intercambiabili".
Ad ogni modo, una volta individuate le vulnerabilità, i ricercatori si sono coordinati con le banche interessate per risolvere i problemi, che da allora non si sono più ripresentati. Il team ha presentato il proprio studio il 16 novembre, in occasione della conferenza Acm sulla sicurezza informatica e delle comunicazioni (CCS).
Altri casi: micro-depositi app di pagamento e saldo carta di credito
Non solo. I ricercatori hanno individuato anche altri due casi in cui questa logica di "accredito senza addebito" ha portato ad attacchi riusciti. In un caso, sono stati utilizzati micro-depositi provenienti da app di pagamento di terze parti. Mentre nell'altro è stato saldato il conto di una carta di credito utilizzando un conto bancario bloccato. "Ci siamo concentrati su ciò che l'utente può osservare e su cosa può influenzare tramite le proprie app bancarie", afferma Ali Malik, dottorando in ingegneria elettrica e informatica presso la UMass Amherst. "Gli utenti possono avviare pagamenti, annullarli in momenti arbitrari e monitorare l'avanzamento della transazione, che passa attraverso le fasi di elaborazione, regolamento, annullamento o rifiuto. Sono operazioni semplici. Abbiamo basato il nostro modello di minaccia proprio su questo aspetto".
I consigli
Gli esperti, anche a fronte di queste scoperte, raccomandano ai consumatori di seguire sempre le migliori pratiche di sicurezza, come attivare l'autenticazione a due fattori, monitorare gli estratti conto bancari alla ricerca di attività fraudolente e abilitare le notifiche per ogni addebito o accredito sul proprio conto.
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