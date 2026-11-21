I ricercatori hanno fatto anche un esempio, per spiegare il processo ACH. Si consideri il caso in cui una persona abbia conti correnti in due banche diverse e desideri trasferire denaro dalla Banca A alla Banca B. La persona avvia il trasferimento. La transazione viene autorizzata quando la Banca B riconosce che la Banca A possiede un codice di instradamento e un numero di conto validi e autorizza quindi la transazione. La Banca A ha a disposizione due giorni lavorativi per elaborare il pagamento e trasferire il denaro. Quindi, per accelerare l'accesso ai fondi, alcune banche accreditano provvisoriamente dei fondi sul conto del cliente. La Banca A verifica che sul conto del cliente siano presenti fondi sufficienti, che l'autorizzazione sia valida e che non vi siano blocchi sul conto, quindi invia il denaro alla Banca B. La procedura interbancaria è completata.