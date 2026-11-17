Come ogni anno, la campagna di sconti e promozioni interesserà più di un milione di prodotti, che vanno da elettronica e tecnologia a casa e cucina, da bellezza, salute e cura della persona a moda e giocattoli. Sarà quindi possibile trovare promozioni sia sui dispositivi elettronici sia su prodotti di uso quotidiano, accessori e articoli da regalare in vista delle festività natalizie.