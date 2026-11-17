Black Friday 2026 su Amazon, quando inizia e quando finisce: il calendario e le dateTecnologia
Introduzione
Un nuovo Black Friday si avvicina: anche Amazon ha ufficializzato il calendario delle promozioni in Italia per il 2026. La Settimana del Black Friday – che per il gigante dell'e-commerce in realtà durerà in tutto 12 giorni - si terrà da giovedì 19 a lunedì 30 novembre, con oltre un milione di offerte disponibili sul sito, sparse tra tutte le varie categorie di prodotti. L'appuntamento principale sarà venerdì 27 novembre, giorno del Black Friday vero e proprio, mentre lunedì 30 novembre ci sarà la chiusura in occasione del Cyber Monday.
Quello che devi sapere
Quando inizia il Black Friday 2026 su Amazon: il calendario e le date
Amazon ha comunicato ufficialmente che le offerte della Settimana del Black Friday 2026 saranno disponibili a partire dalle 00:01 di giovedì 19 novembre e proseguiranno fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre. Si tratta quindi di 12 giorni di promozioni, se si contano anche il giorno di apertura e quello di chiusura.
Il sintesi, il calendario da tenere a mente è il seguente:
- 19 novembre 2026: inizio della Settimana del Black Friday su Amazon.
- 27 novembre 2026: Black Friday, il venerdì dedicato tradizionalmente alle maggiori occasioni di sconto.
- 30 novembre 2026: Cyber Monday e ultimo giorno delle promozioni Amazon.
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Perché la data del Black Friday cambia ogni anno
La data del Black Friday cambia ogni anno, perché è legata al Giorno del Ringraziamento celebrato negli Stati Uniti: cade infatti il venerdì successivo al Thanksgiving Day, che si festeggia il quarto giovedì di novembre. Nel 2026 la ricorrenza americana sarà giovedì 26 novembre. Discorso a parte va fatto per il Cyber Monday, ricorrenza commerciale più recente ormai consolidata, che per consuetudine si svolge il lunedì successivo al Black Friday.
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Quali prodotti saranno in offerta durante il Black Friday Amazon
Come ogni anno, la campagna di sconti e promozioni interesserà più di un milione di prodotti, che vanno da elettronica e tecnologia a casa e cucina, da bellezza, salute e cura della persona a moda e giocattoli. Sarà quindi possibile trovare promozioni sia sui dispositivi elettronici sia su prodotti di uso quotidiano, accessori e articoli da regalare in vista delle festività natalizie.
Dove e come trovare le offerte su Amazon
Per consultare le offerte sarà possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Amazon Italia, già disponibile all'indirizzo amazon.it/blackfriday. Attenzione però: le promozioni saranno distribuite lungo tutto il periodo dell'iniziativa e non necessariamente saranno disponibili per tutti i 12 giorni.
Le offerte Amazon sono riservate soltanto agli iscritti Prime?
La maggior parte delle offerte del Black Friday su Amazon è accessibile anche a chi non possiede un abbonamento Prime. Alcune iniziative, però, sono invece riservate agli abbonati al servizio. In particolare, durante la Settimana del Black Friday 2026 i clienti Prime potranno accedere alle Offerte Prime Stellari, che saranno rese note due volte al giorno, ma saranno disponibili solamente fino all'esaurimento delle scorte. Si tratta di promozioni dedicate che si affiancano alle altre offerte presenti sulla piattaforma.
Al di là di questo, l'abbonamento ad Amazon Prime offre comunque diversi vantaggi, come ad esempio quelli legati alle spedizioni, su tutti la consegna in giornata o in un giorno senza costi aggiuntivi (sui prodotti idonei). Per conoscere le condizioni di ogni singola promozione è comunque necessario consultare la relativa scheda prodotto.
Come prepararsi al Black Friday e riconoscere gli sconti
Per sfruttare al meglio i giorni di promozioni è bene arrivare preparati, soprattutto quando si ha già in mente un acquisto. Un primo accorgimento consiste nel controllare il prezzo di un prodotto prima dell'inizio degli sconti, in modo da poter valutare se la riduzione proposta rappresenti effettivamente un'occasione conveniente. È importante anche non fermarsi alla percentuale di sconto indicata: il prezzo finale, le caratteristiche del prodotto, le spese di spedizione e le condizioni di vendita sono tutti elementi da considerare prima di procedere all'acquisto.
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