Black Friday, dai banner al clima d’attesa: le strategie di marketing

“Il consumatore non è diventato più razionale: è diventato più selettivo. Non compra meno, compra con più senso. La vera trasformazione non è nei carrelli, ma nel modo in cui desideriamo. Dopo anni in cui il mercato ci ha spinto a volere tutto e subito, oggi cerchiamo valore, fiducia e appartenenza. Ogni scelta d’acquisto racconta chi siamo e in cosa crediamo”, spiega, come riporta AdnKronos, Luna Mascitti, formatrice specializzata in neuromarketing e storytelling e founder di Mio Cugino Adv. Il Black Friday dunque non è più solo una corsa al ribasso, ma è anche un nuovo modo di dare valore ai prodotti. Di pari passo per i brand, l’obiettivo non è soltanto vendere, ma costruire fiducia con i consumatori.