Black Friday, giro d'affari da 4 miliardi. Un acquisto su 3 è online

Prosegue intanto la tendenza a sfruttare il Black Friday per anticipare i regali di Natale: in base alle stime del Codacons, un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle successive festività, consolidando così il trend degli ultimi anni che registra uno spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre. Non si tratta però soltanto di regali da mettere sotto l’albero: anche la spesa per pranzi e cenoni inizia ad essere anticipata a fine novembre, complice la partecipazione alle promozioni del settore alimentare. Succede ad esempio in pescheria: l’invito ad approfittare dei ribassi viene direttamente da Paolo Tiozzo, vicepresidente Confcooperative Fedagripesca. La strategia vincente è l'acquisto anticipato di prodotti freschi da congelare e tirare fuori all’occorrenza, anche perché i mari italiani a novembre offrono molte specie ideali per le tavole delle feste: come calamari, moscardini, polpi, seppie, pesce azzurro, ma anche dentici, naselli, orate, sogliole, rombi e mazzancolla.