Black Friday, giro d'affari da 4 miliardi. Un acquisto su 3 è online

Introduzione
Il perenne caro-vita ha ormai modificato le abitudini di consumo degli italiani: sempre più spesso si rimandano gli acquisti ai periodi di saldi e promozioni. Tradizione ormai consolidata è puntare su eventi come la settimana che culmina con il Black Friday, che quest’anno cade il 28 novembre.
Secondo una ricerca di Confcommercio, sette persone su 10 approfitteranno degli sconti applicati da negozi online e fisici. Di queste, oltre la metà metterà già da parte i regali di Natale. In tutto, il giro d’affari per l’edizione 2025 del Black Friday dovrebbe arrivare, stando alle stime del Codacons, a circa quattro miliardi di euro, trainati dalle transazioni online, che da sole supereranno i 2,6 miliardi di euro.
Quello che devi sapere
Black Friday, spesa media di 268 euro a persona
Il budget medio di spesa, calcola Confcommercio, quest’anno dovrebbe aggirarsi intorno ai 268 euro a persona, in leggera crescita rispetto a quello del 2024. Il 90,9% dei consumatori si terrà comunque sotto ai 500 euro, mentre il 9,1% supererà questa soglia.
L’identikit di chi compra durante il Black Friday
A spingere i consumi saranno soprattutto le donne, i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni e i residenti nelle regioni del Nord Italia. Il numero di italiani che parteciperanno in qualche modo alla corsa agli acquisti è in aumento, segnando un +3% sullo scorso anno.
Spopolano elettrodomestici e articoli di elettronica
Elettronica ed elettrodomestici mantengono la posizione di articoli più acquistati, davanti ad abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli. Si conferma quindi, evidenzia Confcommercio, “un orientamento verso regali utili, personali e destinati alla famiglia".
Gli italiani scelgono l’e-commerce durante il Black Friday
La maggior parte dei consumatori acquisterà solamente attraverso i portali di e-commerce e nei negozi digitali. I dati del Codacons parlano di più di sei acquisti su 10 (il 65% del totale) conclusi online, mentre quelli di Confcommercio stimano che un terzo degli acquirenti utilizzerà solamente Internet e che il 50% punterà invece sia sui canali digitali che su quelli tradizionali.
Regali (e spese per i pranzi) di Natale in anticipo
Prosegue intanto la tendenza a sfruttare il Black Friday per anticipare i regali di Natale: in base alle stime del Codacons, un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti sarà un regalo da destinare a parenti o amici in occasione delle successive festività, consolidando così il trend degli ultimi anni che registra uno spostamento dei consumi natalizi da dicembre a fine novembre. Non si tratta però soltanto di regali da mettere sotto l’albero: anche la spesa per pranzi e cenoni inizia ad essere anticipata a fine novembre, complice la partecipazione alle promozioni del settore alimentare. Succede ad esempio in pescheria: l’invito ad approfittare dei ribassi viene direttamente da Paolo Tiozzo, vicepresidente Confcooperative Fedagripesca. La strategia vincente è l'acquisto anticipato di prodotti freschi da congelare e tirare fuori all’occorrenza, anche perché i mari italiani a novembre offrono molte specie ideali per le tavole delle feste: come calamari, moscardini, polpi, seppie, pesce azzurro, ma anche dentici, naselli, orate, sogliole, rombi e mazzancolla.
Truffe sul web a +400% per Black Friday
Intanto, come ogni anno, c’è chi mette in guardia dai pericoli di grandi eventi come il Black Friday. Tentativi di truffe e frodi informatiche, così come raggiri su web e social network, registrano un picco fino al +400% rispetto ad altri periodi, denuncia Consumerismo No Profit.
Occhio a offerte inesistenti
Le truffe – ormai più sofisticate di un tempo, anche grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale – passano da hashtag e tag legati al Black Friday pensati per attirare l'attenzione verso offerte scontatissime, che però si rivelano poi inesistenti. In altri casi i consumatori ricevono messaggi su WhatsApp o Facebook contenenti link che rimandano a siti che pubblicizzano promozioni speciali: il vero scopo è carpire i dati bancari degli utenti. E ancora, durante il Black Friday si assiste anche alla crescita dei “finti negozi” online.
I consigli di Assoutenti per proteggersi dalle truffe
"Non acquistare mai attraverso siti o pagine web e social che contengono evidenti errori di ortografia - avverte Assoutenti – ma acquistare solo da venditori che riportino i dati della società titolare dell'attività commerciale, numero di partita Iva, indirizzo, numero di telefono dell'azienda e riferimenti dell'assistenza post vendita e da siti web sicuri che presentano il simbolo del lucchetto nella barra di indirizzo". E soprattutto, ricorda l’associazione, mai "fornire sul web dati personali o informazioni bancarie sensibili, e per i pagamenti meglio usare carte prepagate o sistemi come Paypal".
