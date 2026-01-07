L’intervento potenzialmente più incisivo per il comparto per questo 2026 potrebbe non arrivare dal fisco. Un segnale decisivo è giunto infatti dalla Corte costituzionale che, sul finire del 2025, ha promosso la normativa della Regione Toscana in materia di locazioni brevi, riconoscendo a Regioni e Comuni la facoltà di comprimere l’uso di questo strumento. I giudici hanno ritenuto legittimo qualificare l’attività ricettiva extra-alberghiera come esercitata in immobili con destinazione urbanistica turistico-ricettiva, escludendo quelli a uso residenziale, chiarendo che quando un alloggio è impiegato in modo continuativo e organizzato per finalità ricettive tale inquadramento non risulta irragionevole. La conseguenza pratica è rilevante: gli enti locali possono imporre ai proprietari il mutamento della destinazione d’uso degli immobili coinvolti, con effetti significativi anche sul valore e sulla commerciabilità delle abitazioni. La Corte ha inoltre precisato che, soprattutto nei territori a forte pressione turistica, i sindaci possono intervenire con regolamenti ad hoc per individuare aree specifiche e fissare paletti e criteri puntuali allo svolgimento delle locazioni brevi a fini turistici, legittimando così vincoli di natura urbanistica.