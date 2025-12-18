Affitti brevi, approvata la legge in Emilia-Romagna: cosa prevede

L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla norma che introduce la destinazione d'uso urbanistica "locazione breve", a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi. Con la nuova legge, i Comuni avranno quindi il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi
L'Emilia-Romagna approva la legge sugli affitti brevi. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla norma che introduce la destinazione d'uso urbanistica "locazione breve", a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi. Con la nuova legge, i Comuni avranno quindi il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi. Le nuove disposizioni sono state approvate con il voto favorevole dalla maggioranza di centrosinistra e la contrarietà dell'opposizione, che in Aula ha espresso il suo disaccordo presentando 36 emendamenti.
La legge sugli affetti brevi in Emilia-Romagna
La principale novità della legge dell'Emilia-Romagna, composta da quattro titoli e 13 articoli in totale, riguarda l'introduzione della destinazione d'uso urbanistica "locazione breve". Gli immobili destinati agli affitti brevi dovranno poi rispettare standard di sicurezza, igiene, efficienza energetica e conformità degli impianti. Le amministrazioni comunali potranno inoltre introdurre ulteriori criteri di qualità edilizia, per qualificare l'offerta e migliorare la vivibilità dei quartieri. Un altro elemento riguarda infine la leva fiscale. I Comuni, infatti, avranno la possibilità di modulare i contributi di costruzione legati ai cambi di destinazione d'uso, aumentandoli o riducendoli fino al 30% per orientare il mercato.
La stretta in Toscana ed Emilia-Romagna
Così, dopo la Toscana, anche l'Emilia-Romagna approva la stretta sugli affitti brevi. L'approvazione è avvenuta l'indomani del rigetto, da parte della Corte Costituzionale, del ricorso del governo sull'analoga norma toscana, che contempla anche misure di contenimento dell'overtourism. Tra le disposizioni del testo unico della legge regionale toscana, ci sono anche delle regole che danno una cornice di regolazione ai Comuni che subiscono di più l'impatto degli affitti brevi.