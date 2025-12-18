Affitti brevi, approvata la legge in Emilia-Romagna: cosa prevede

L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla norma che introduce la destinazione d'uso urbanistica "locazione breve", a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi. Con la nuova legge, i Comuni avranno quindi il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi

L'Emilia-Romagna approva la legge sugli affitti brevi. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla norma che introduce la destinazione d'uso urbanistica "locazione breve", a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi. Con la nuova legge, i Comuni avranno quindi il potere di limitare percentuali di locazioni brevi in zone sensibili e vietare frazionamenti o demolizioni per nuovi usi brevi. Le nuove disposizioni sono state approvate con il voto favorevole dalla maggioranza di centrosinistra e la contrarietà dell'opposizione, che in Aula ha espresso il suo disaccordo presentando 36 emendamenti.