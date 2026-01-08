Satispay lancia tre nuovi fondi e inaugura la sezione investimenti

I nuovi strumenti - Satispay Obbligazionario, Satispay Bilanciato e Satispay Azionario globale - sono progettati per rispondere a esigenze diverse in termini di rischio e rendimento.

I tre fondi

Il fondo obbligazionario investirà in bond corporate e titoli di Stato europei ed è pensato per chi ha obiettivi a breve termine: profilo di rischio più basso e rendimento atteso contenuto. Il fondo bilanciato, invece, punterà su una combinazione di azioni, obbligazioni e titoli di Stato per progetti a medio termine con un profilo di rischio medio e un rendimento atteso moderato. L’azionario globale, invece, investirà in aziende leader mondiali, ed è destinato a chi investe sul lungo periodo. In questo caso il profilo di rischio è più alto e il rendimento atteso più elevato.

Tutti i fondi non prevedono costi di acquisto o vendita, un importo minimo di ingresso pari a un euro, possibilità di riscatto in ogni momento e una gestione fiscale semplificata.