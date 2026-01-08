Satispay lancia tre nuovi fondi e inaugura la sezione investimenti

Satispay amplia la propria offerta e introduce tre nuovi fondi di investimento. Strumenti pensati per diversi profili di rischio, senza costi di ingresso e di uscita.
Satispay apre il nuovo anno inaugurando la propria sezione investimenti. Dopo il successo del Salvadanaio remunerato - lanciato sul mercato a maggio e capace di attirare oltre 120 milioni di euro da 300.000 utenti - introduce tre nuovi fondi pensati per ampliare la possibilità di gestione del risparmio direttamente dall’app.
I nuovi strumenti - Satispay Obbligazionario, Satispay Bilanciato e Satispay Azionario globale - sono progettati per rispondere a esigenze diverse in termini di rischio e rendimento.
I tre fondi
Il fondo obbligazionario investirà in bond corporate e titoli di Stato europei ed è pensato per chi ha obiettivi a breve termine: profilo di rischio più basso e rendimento atteso contenuto. Il fondo bilanciato, invece, punterà su una combinazione di azioni, obbligazioni e titoli di Stato per progetti a medio termine con un profilo di rischio medio e un rendimento atteso moderato. L’azionario globale, invece, investirà in aziende leader mondiali, ed è destinato a chi investe sul lungo periodo. In questo caso il profilo di rischio è più alto e il rendimento atteso più elevato.
Tutti i fondi non prevedono costi di acquisto o vendita, un importo minimo di ingresso pari a un euro, possibilità di riscatto in ogni momento e una gestione fiscale semplificata.
Partnership, gestione e obiettivi
La gestione dei portafogli sarà affidata a Invesco, mentre Fondaco sarà incaricata della supervisione operativa e del controllo dei rischi.
L’obiettivo è ambizioso: democratizzare l’accesso a soluzioni di investimento di qualità per una platea che supera i 6 milioni di utenti, accompagnandoli dalla semplice gestione del risparmio alla pianificazione finanziaria di lungo periodo.
Per facilitare la ricarica del wallet, Satispay ha introdotto anche un Iban personale, che l’utente potrà attivare direttamente dall’app. In questo modo sarà possibile ricevere fondi anche da altri conti correnti dell'utente non collegati a Satispay o di terze persone.