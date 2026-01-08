Secondo due sondaggi dell’Ufficio studi Coop realizzati a dicembre, uno in collaborazione con Nomisma su un campione rappresentativo della popolazione italiana, e l’altro tra gli opinion leader della community del Rapporto Coop, il 2026 si preannuncia come un anno non facile per i consumi.

I consumi, in particolare, per l’anno che si è appena aperto, risultano raffreddati dalle spese di stretta necessità: quanti pensano di spendere di più per utenze e bollette superano di 22 punti percentuali quanti sperano di pagare meno. Lo stesso principio vale per la salute fisica (+10 punti percentuali) e i generi alimentari (+9). L’intenzione è acquistare cibi senza additivi e conservanti, zuccheri, meno grassi. Nel carrello entreranno più ortofrutta e pesce, meno carni rosse e salumi.