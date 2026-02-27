Infortuni sul lavoro in smart working, come funziona il risarcimento?

A questo punto, come sottolinea Falasca, si pongono due condizioni: il primo requisito da verificare è che l’infortunio presenti un collegamento con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non basta, infatti, che l’episodio si verifichi mentre il dipendente è in servizio: è necessario accertare l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra la prestazione resa e il danno subito. Così, ad esempio, la relazione può ritenersi sussistente quando il lavoratore si infortuna spostandosi per recuperare documenti utili al lavoro oppure mentre utilizza strumenti funzionali allo svolgimento delle proprie mansioni. Al contrario, qualora l’evento sia determinato da incombenze o iniziative del tutto personali e prive di attinenza con l’attività professionale, la tutela assicurativa può venire meno. Un ulteriore presupposto riguarda l’ambiente scelto per eseguire la prestazione. La normativa richiede che l’attività sia svolta in un luogo adeguato sotto il profilo della sicurezza, individuato dal lavoratore nel rispetto delle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Non è previsto che l’azienda effettui verifiche preventive sull’abitazione o sugli spazi utilizzati, ma è suo compito fornire un’informativa scritta che illustri i rischi generali e quelli specificamente connessi al lavoro agile. In tale contesto, al dipendente è richiesto un comportamento collaborativo e responsabile, improntato alla diligenza e all’osservanza delle indicazioni ricevute.