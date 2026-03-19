Come avevamo anticipato in un’analisi di alcuni giorni fa, il settore agroalimentare italiano sta vivendo una crisi legata alla guerra in Iran. E questo anche perché Paesi come Emirati Arabi e Arabia Saudita importano molto made in Italy e, lo stallo attuale, incide parecchio su questi mercati che, per l'Italia, sono diventati strategici. Prosecco, mele e, in generale, i prodotti deperibili sono i più colpiti. "Laddove la situazione non dovesse ritornare a una forma di normalità, rischiamo di perdere circa 2 miliardi in termini di valore, a livello nazionale, per quanto riguarda le esportazioni, soprattutto per quanto riguarda tutti i prodotti deperibili”, aveva detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, già il 10 marzo scorso.

Per approfondire:

Su Sky Insider: La guerra del petrolio