In media, in tutti i capoluoghi di provincia analizzati i canoni di locazione per un appartamento standard da 70 metri quadrati sono aumentati tra il 19% (Potenza) e quasi il 50%, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7% e il 15%. Nei centri più dinamici quindi risulta sempre più difficile attrarre lavoratori e giovani.

Per approfondire: Affitti, aumentano i contratti concordati e transitori: solo il 35% sceglie il 4+4. I dati