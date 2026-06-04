Tra gli 87 capoluoghi presi in esame, il bilancio di maggio appare piuttosto equilibrato. Le diminuzioni dei canoni hanno interessato 43 città, mentre 41 hanno registrato rincari e tre sono rimaste ferme sui valori del mese precedente. Gli incrementi più consistenti sono stati rilevati a Grosseto (+6,7%), Siracusa (+6,4%), Sassari (+6,2%) e Ravenna (+5,8%). Crescite significative hanno coinvolto anche Cuneo (+4,9%), Matera (+3,7%), Reggio Calabria (+3,3%), Piacenza (+3,1%) e Terni (+2,9%).

Tra i principali mercati urbani, Roma ha toccato un nuovo record storico con una media di 19,8 euro al metro quadrato, pur segnando un aumento contenuto dello 0,1%. In rialzo anche Genova (+0,8%) e Bari (+0,4%). Torino e Palermo, rispettivamente a 12,8 e 10,1 euro al metro quadrato, hanno invece mantenuto invariati i propri massimi storici.

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