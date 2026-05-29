Affitti con cedolare secca, come inserirli nel modello 730?

La possibilità per i proprietari con più immobili di scegliere quale assoggettare all’aliquota più bassa ha contenuto l’impatto della misura. Anche nelle dichiarazioni 2025 (riferite ai redditi 2025), disponibili da metà maggio per il 730 e successivamente per il modello Redditi, questa facoltà resta in vigore. In pratica, l’aliquota del 26% è stata applicata da una platea ristretta: nel 2024 poco meno di 40mila contribuenti su circa 3 milioni complessivi in regime di cedolare. A questi si aggiungono circa 49mila tra comodatari e sublocatori, senza però dati distinti sugli immobili gestiti. Sul totale dei redditi dichiarati, solo una quota minima è stata tassata al 26% (circa 23 milioni su 644). Nel complesso, il gettito della misura si aggira intorno a 89 milioni, ma gran parte (circa 72 milioni) sarebbe comunque stata incassata con l’aliquota ordinaria al 21%, riducendo l’effetto aggiuntivo reale a circa 17 milioni.

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