La norma ha interessato in particolare i dipendenti pubblici a tempo pieno, soggetti al vincolo di esclusività, e molte professioni ordinistiche per cui è vietato svolgere attività imprenditoriali. In questi casi, la gestione di più immobili in affitto breve è diventata incompatibile con il proprio lavoro, esponendo anche a rischi disciplinari fino alla perdita dell’impiego. Di conseguenza, molti proprietari sono stati costretti a rivedere le proprie scelte: ridurre il numero di immobili destinati agli affitti brevi, optare per locazioni di lungo periodo o abbandonare l’attività. La norma, pensata per colpire i grandi operatori, ha finito così per coinvolgere anche piccoli proprietari, aprendo inoltre a possibili contenziosi legati ai limiti imposti alla gestione del patrimonio privato.

Per approfondire: Case, dov'è il miglior rapporto stipendio-affitto? La classifica delle città italiane