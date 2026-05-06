Il modello 730 precompilato ha semplificato le procedure, ma non è completo. Alcuni dati vengono inseriti automaticamente, come interessi del mutuo o spese sanitarie tracciate, ma molte informazioni possono risultare mancanti o incomplete. Pagamenti in contanti, comunicazioni tardive o documenti non trasmessi ai sistemi ufficiali restano fuori. Accettare la dichiarazione senza verifiche significa spesso rinunciare inconsapevolmente a parte del rimborso. Accettare una dichiarazione senza controlli può comportare una perdita economica concreta, mentre modificarla autonomamente richiede tempo e attenzione. Un’alternativa è affidarsi a professionisti o servizi dedicati, in grado di individuare tutte le voci detraibili e gestire correttamente l’invio, riducendo il rischio di errori e massimizzando il rimborso.