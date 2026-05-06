730 Precompilato 2026, gli errori da evitare per non perdere le detrazioni. Cosa sapereEconomia
Introduzione
Gli errori sono all’ordine del giorno con i 730 precompilati e la dichiarazione dei redditi: molti contribuenti compilano o controllano le varie voci in modo superficiale. Il risultato è prevedibile: agevolazioni fiscali non sfruttate, documenti mai inseriti e rimborsi che restano allo Stato invece di essere accreditati. Anche piccole dimenticanze, sommate tra loro, possono incidere in modo significativo sulle somme recuperabili. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Quando una dimenticanza costa cara
Nel sistema tributario italiano, numerose spese consentono una detrazione del 19%. Questo significa che su 100 euro dichiarati correttamente si recuperano circa 19 euro. L’impatto diventa evidente con cifre più alte: tralasciare 500 euro comporta una perdita vicina ai 100 euro, mentre con 2 mila euro non dichiarati il mancato rimborso supera facilmente i 300 euro. Nella maggior parte dei casi, queste perdite non derivano da situazioni complicate ma da semplice distrazione o scarsa familiarità con regole fiscali spesso articolate e poco intuitive per chi non è esperto.
Per approfondire: Dichiarazione redditi 2026, ora disponibili i 730 precompilati. Le indicazioni del Fisco
Le detrazioni più trascurate
Diverse le voci dimenticate:
- Le prime sono le spese mediche: se visite e interventi vengono di solito inseriti, restano esclusi con frequenza scontrini della farmacia, ticket diagnostici e acquisti di dispositivi come occhiali o apparecchi acustici. Anche queste spese sono detraibili, una volta superata la franchigia prevista;
- Ancora meno considerate sono le spese veterinarie. Cure, farmaci e interventi per animali possono essere indicati nel modello 730 entro determinati limiti. Singolarmente possono sembrare importi modesti, ma nel complesso contribuiscono ad aumentare il rimborso;
- Un’altra area spesso trascurata riguarda i familiari a carico. Spese scolastiche, attività sportive, tasse universitarie e affitti per studenti fuori sede rientrano tra quelle detraibili, ma molte famiglie non le associano alla dichiarazione e finiscono per non beneficiarne;
- Anche i benefici fiscali legati alla locazione vengono spesso ignorati. Lavoratori che si trasferiscono, giovani in affitto o studenti possono accedere a specifiche detrazioni che però restano inutilizzate, spesso per la convinzione errata che siano già incluse automaticamente.
Per approfondire: Cu 2026, Inps corregge errori su 2 milioni di documenti: a rischio bonus fiscale. Il punto
Limiti e come evitare errori per il precompilato
Il modello 730 precompilato ha semplificato le procedure, ma non è completo. Alcuni dati vengono inseriti automaticamente, come interessi del mutuo o spese sanitarie tracciate, ma molte informazioni possono risultare mancanti o incomplete. Pagamenti in contanti, comunicazioni tardive o documenti non trasmessi ai sistemi ufficiali restano fuori. Accettare la dichiarazione senza verifiche significa spesso rinunciare inconsapevolmente a parte del rimborso. Accettare una dichiarazione senza controlli può comportare una perdita economica concreta, mentre modificarla autonomamente richiede tempo e attenzione. Un’alternativa è affidarsi a professionisti o servizi dedicati, in grado di individuare tutte le voci detraibili e gestire correttamente l’invio, riducendo il rischio di errori e massimizzando il rimborso.
Le tempistiche
Chi si accorge di aver commesso inesattezze dopo aver già inoltrato la propria dichiarazione (quest'anno possibile a partire dal 15 maggio) può rimediare revocando quella precedentemente inviata e sostituendola con una nuova tramite il servizio online. Questa possibilità scatta dal 19 maggio per il modello 730 e dal 27 maggio per il modello Redditi Persone Fisiche. La cancellazione è consentita una sola volta: per il 730 e per il modello Redditi correttivo collegato (con o senza F24) il termine è fissato al 22 giugno.
Cosa fare una volta annullata la dichiarazione
Una volta effettuato l’annullamento, per l’Agenzia delle Entrate la dichiarazione risulta come mai presentata: diventa quindi indispensabile inviarne una nuova, altrimenti si configura l’omissione. È bene tenere presente che, oltre il 22 giugno, non è più possibile annullare ma resta comunque la facoltà di apportare modifiche. In tal caso si può consegnare a un Caf o a un professionista un modello 730 integrativo entro il 26 ottobre, a condizione che la rettifica comporti un vantaggio per il contribuente. Questa opzione non è ammessa se dalla dichiarazione originaria emergeva un debito relativo a imposte sostitutive da versare con F24. In alternativa, si può procedere online inviando un modello Redditi correttivo entro il 2 novembre oppure, successivamente a tale data, un modello Redditi integrativo.
Come deve essere compilata la dichiarazione integrativa
Per sanare la posizione fiscale bisogna predisporre una nuova dichiarazione completa in ogni sua parte, utilizzando il modello conforme all’anno d’imposta di riferimento. All’interno del documento dovranno essere riportati tutti i dati reddituali e gli oneri fiscali, compresi quelli non inseriti o indicati in maniera errata nella versione originaria. Chi aveva utilizzato il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione iniziale può servirsi della stessa piattaforma anche per correggere i modelli precompilati relativi agli ultimi cinque anni, ossia dal 2021 al 2025 per i periodi d’imposta compresi tra il 2020 e il 2024. In alternativa resta sempre possibile affidarsi a un Caf o a un intermediario abilitato.
Se la rettifica genera un credito per il contribuente
Quando dalla dichiarazione integrativa emerge una situazione più favorevole rispetto a quella inizialmente dichiarata, ad esempio per effetto di un maggior credito o di un debito inferiore, l’importo risultante potrà essere richiesto a rimborso oppure utilizzato come credito. Se la correzione viene trasmessa entro il 2 novembre 2026, e comunque prima dell’invio della dichiarazione successiva, il credito maturato potrà essere inserito nei modelli 730/2026 o Redditi/2026 e utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte dovute. Qualora invece la dichiarazione integrativa venga presentata dopo tale termine, il credito non sarà immediatamente spendibile, ma potrà essere impiegato solo per compensare debiti fiscali maturati a partire dall’anno successivo a quello in cui viene effettuata la correzione. Ad esempio, chi presenta nel 2028 una dichiarazione integrativa relativa al modello Redditi 2025 dovrà indicare il credito nella dichiarazione dell’anno successivo, ossia quella del 2029, e potrà sfruttarlo solo per compensare debiti sorti da quel momento in avanti.
Quando la correzione comporta più imposte da pagare
Diversa è la situazione in cui la rettifica peggiori la posizione del contribuente, facendo emergere un minor credito o un maggiore debito rispetto a quanto dichiarato inizialmente. In questi casi, contestualmente alla presentazione dell’integrativa, sarà necessario procedere al pagamento delle somme dovute. In particolare, occorrerà versare:
- le imposte non precedentemente corrisposte;
- gli interessi legali calcolati giorno per giorno;
- le relative sanzioni amministrative.
Per approfondire: Dichiarazione dei redditi, come correggere errori e omissioni nei modelli già inviati