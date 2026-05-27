Stando al provvedimento, le municipalità hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per pubblicare la delibera, anche se è allo studio uno slittamento di un mese limitato alle amministrazioni che sono andate al voto per l’attuale tornata di elezioni comunali. In caso di via libera, i residenti del Comune avranno fino al 31 ottobre di quest’anno per scegliere se pagare le cartelle locali, frutto di omessi versamenti tra il 2000 e il 2023, senza l’aggravio di more e sanzioni. Dalla misura sono invece esclusi i debiti oggetto di accertamento da parte dell’ente. Il dovuto, spalmabile fino a 54 rate bimestrali da 100 euro ciascuno, prevede poi l’applicazione di un tasso annuo del 3% e il pagamento della prima (o unica) rata entro il 31 gennaio 2027.