A spingere per ricondurre nell’alveo dell’AdeR anche la definizione agevolata dei carichi non riscossi dai Comuni è stato soprattutto l’Anci. Ne ha parlato nelle scorse settimane, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Tesoro della Camera riunite, il delegato Anci alla finanza locale e sindaco di Novara Alessandro Canelli, indicando come priorità proprio un intervento per ovviare all’impossibilità per gli enti locali di applicare la definizione agevolata ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La situazione “crea una ingiusta disparità tra enti e tra contribuenti anche dello stesso Comune”, ha detto Canelli. Sarebbe dunque necessario - ha aggiunto - “coinvolgere direttamente l’Agenzia e consentire anche ai Comuni di accedere alla rottamazione. La nostra proposta è semplice: estendere la rottamazione anche ai crediti degli enti locali affidati all’Agenzia, con un modello uniforme e sostenibile”. La proposta si è poi tradotta nell'emendamento in questione.

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