Per aderire alla Rottamazione-quinquies bisogna presentare una richiesta. La domanda di adesione può essere presentata solo in via telematica, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: il via è stato dato lo scorso 20 gennaio e si ha tempo fino al 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026, poi, l’Agenzia comunicherà l’esito della domanda: se è accolta ci saranno le somme dovute, gli importi da versare e i moduli di pagamento; se è respinta ci saranno le motivazioni.