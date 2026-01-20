Quinta rottamazione, al via le adesioni online. C'è tempo fino al 30/4

C’è tempo fino al 30 aprile: il modulo è on line (ed è l’unico modo) per aderire alla rottamazione numero cinque, e saldare così vecchi debiti col fisco o enti previdenziali. L’Agenzia delle entrate ha aperto il form telematico per la nuova sanatoria che riguarda le cartelle di un lasso di tempo molto ampio, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: chi aderisce potrà pagare le vecchie pendenze risparmiando su interessi di mora e sanzioni.

Quali sono le caratteristiche e le principali novità di questa edizione? Anzitutto, cosa si può ‘rottamare’: le imposte non versate (che risultino sia dalle dichiarazioni dei redditi sia dai controlli dell’Agenzia) e contributi previdenziali non versati all’INPS (in questo caso, ad esclusione di quelli derivanti da accertamento dell’ente).

Aderendo, come effetto immediato si ottiene lo stop a possibili procedure esecutive, fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteche.