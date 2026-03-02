Borsa italiana, Leonardo cresce: contratto da 1 mld con Uk

La firma è arrivata il 27 febbraio. In base all'accordo, verranno costruiti elicotteri militari di media portata presso il sito di Yeovil, dove lavorano circa 3mila persone, per sostituire i vecchi Puma utilizzati per decenni dalla Royal Air Force ascolta articolo

Il Regno Unito ha firmato lo scorso 27 febbraio un contratto per la difesa da 1 miliardo di sterline con Leonardo, cruciale per la sopravvivenza dell'ultimo sito di produzione di elicotteri militari nel Paese. Secondo quanto riportato dal Financial Times, funzionari del Tesoro anglosassone hanno dichiarato che la Cancelliera Rachel Reeves ha approvato la commessa per i nuovi elicotteri da combattimento per garantire posti di lavoro e investimenti. In base al contratto, Leonardo costruirà elicotteri militari di media portata presso il sito di Yeovil per sostituire i vecchi Puma utilizzati per decenni dalla Royal Air Force. Una notizia che, complice la situazione in Medioriente e il conflitto innescato da Usa e Israele in Iran, ha fatto volare il titolo di Leonardo in Borsa, dove oggi veleggia intorno a un +5% dopo aver toccato anche un +6%.

Leonardo unico partecipante alla gara in Uk Da settembre 2024, Leonardo è l'unico offerente per la gara, dopo il ritiro di Airbus e dell'americana Lockheed Martin. Tuttavia, la decisione sulla commessa è stata bloccata a causa del deficit di bilancio del ministero della Difesa britannico, che ha anche ritardato la pubblicazione del piano di investimenti per la difesa. Proprio il piano dovrebbe definire le capacità militari in cui il governo prevede di investire per equipaggiare le forze armate britanniche. I funzionari del Tesoro, citati da Ft qualche giorno fa, hanno affermato che il ministero avrebbe cercato di declassare il contratto nell'ambito dei prossimi investimenti. "Questo progetto è fondamentale per i principi della cancelliera: non avrebbe permesso che questo accordo fallisse sotto la sua supervisione", ha però sottolineato uno di loro. Secondo il parere degli analisti di Intermonte, la commessa ottenuta da Leonardo rappresenta il 5% circa degli ordini totali annuali.