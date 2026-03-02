Guerra Iran, il prezzo di gas e petrolio è già in aumento

“Con l’escalation in Medio Oriente l’Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in sei mesi nello scenario di blocco prolungato dello Stretto di Hormuz, pari a circa l’1,5% del Pil, con picchi del 3,5% per la manifattura e bollette in aumento fino al 30-40%”. È l’analisi del Centro Studi di Conflavoro illustrata dal presidente Roberto Capobianco dopo l’attacco congiunto Israele-Usa contro l’Iran. “Dallo Stretto di Hormuz transita il 20% del petrolio mondiale e l’intero flusso delle nostre importazioni energetiche dal Golfo Persico, pari a 9,6 miliardi di euro. In caso di escalation prolungata il greggio potrebbe salire fino al 75-80% e i costi logistici fino al 25-30%”, avverte Capobianco. “Nel quadro peggiore non si escludono razionamenti energetici per le industrie non strategiche. A rischio 200mila posti di lavoro e 7-8 milioni di ore di cassa integrazione, con produzioni in calo fino al 20% nei comparti energivori come vetro, acciaio, ceramica, chimica e carta. “L’attuale scenario evidenzia in modo evidente la vulnerabilità energetica del Paese. Le famiglie potrebbero perdere fino al 7% del potere d’acquisto, con inflazione al 3,5-4% e un impatto medio di circa 100 euro al mese tra energia e alimentari (+8%)”.