Iran, l’arsenale in campo: le armi di Israele, Usa e Teheran

Il fulcro logistico è rappresentato dalla grande base in Qatar, che ospita circa 10mila effettivi. In Bahrein è invece collocato il quartier generale della Quinta Flotta, mentre in Kuwait gli americani operano da diversi complessi militari, tra cui Camp Arifjan, Ali al-Salem e Camp Buehring. Altri contingenti, con uomini e mezzi, sono schierati negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dove svolgono soprattutto attività di monitoraggio dello spazio aereo e difesa antimissile. In Giordania è attiva la base di Muwaffaq Salti ad Azraq, fondamentale per le operazioni dell’aviazione. Più complesso e instabile è lo scenario tra Iraq e Siria, dove la presenza militare si intreccia con tensioni interne, gruppi armati filoiraniani e cellule jihadiste ancora attive. Questo sistema di installazioni costituisce solo una parte della macchina bellica statunitense. Nell’area operano anche forze alleate, inclusi contingenti italiani dispiegati tra Kuwait, Kurdistan iracheno e Libano nell’ambito delle missioni internazionali. Si tratta di una vera e propria “cintura operativa” che circonda il teatro del conflitto.

