Attacco a Iran, perché alleati di Teheran non sono ancora intervenuti

In ogni caso nonostante le parole di condanna né Russia né Cina - come sottolineato da Cnbc - sembrano essere secondo gli analisti in grado di fornire un supporto materiale significativo. E questo nonostante Pechino abbia supportato l’Iran offrendo un’ancora di salvezza economica dopo le pesanti sanzioni Occidentali contro Teheran, comprando più dell’80% del petrolio inviato via mare dal Paese. La Russia invece ha acquistato dall’Iran droni e missili per la guerra in Ucraina. E secondo Matt Gerken di BCA Research, citato dal media statunitense, proprio lo sforzo bellico contro Kiev ha ridotto la capacità di Mosca di proiettare la propria forza fuori dai suoi confini.

Leggi anche: Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora