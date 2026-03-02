Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili

Alireza Arafi, 67 anni: figura meno nota, è comunque un religioso affermato ed è stato uomo di fiducia di Khamenei. Attualmente è vicepresidente dell'Assemblea degli Esperti ed è anche stato membro del potente Consiglio dei Guardiani, che valuta i candidati alle elezioni e le leggi approvate dal Parlamento. Inoltre, è a capo del sistema dei seminari iraniani. Non è considerato un peso massimo della politica e non avrebbe legami stretti con l'apparato di sicurezza.

