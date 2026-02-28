Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto per commentare l'esito delle prime operazioni militari condotte congiuntamente con gli Usa In Iran. Netanyahu ha ribadito che "Il regime degli Ayatollah dura da troppo tempo e deve cessare di esistere", invitando il popolo iraniano a scendere in piazza per rovesciare i vertici della Repubblica islamica. Il premier israeliano ha poi nuovamente dichiarato come ci siano "segnali che certifichino la notizia della morte di Ali Khamenei", nonostante da Teheran nel corso della giornata si siano moltiplicate le smentite in tal senso. Di lì a poco, è arrivata la conferma dell'uccisione della Guida suprema della Repubblica islamica.