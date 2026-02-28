Il premier israeliano ha parlato alla nazione in diretta televisiva per commentare l'attacco congiunta con gli Usa per abbattere il regime iraniano: "Ayatollah al potere da troppo, il popolo scenda in piazza per cambiare le cose"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è intervenuto per commentare l'esito delle prime operazioni militari condotte congiuntamente con gli Usa In Iran. Netanyahu ha ribadito che "Il regime degli Ayatollah dura da troppo tempo e deve cessare di esistere", invitando il popolo iraniano a scendere in piazza per rovesciare i vertici della Repubblica islamica. Il premier israeliano ha poi nuovamente dichiarato come ci siano "segnali che certifichino la notizia della morte di Ali Khamenei", nonostante da Teheran nel corso della giornata si siano moltiplicate le smentite in tal senso. Di lì a poco, è arrivata la conferma dell'uccisione della Guida suprema della Repubblica islamica.
"L'attacco durerà tutto il tempo necessario"
Malgrado ciò, Netanyahu ha sottolineato nel discorso alla nazione in diretta televisiva che l'attacco contro l'Iran durerà "tutto il tempo necessario". Come già dichiarato da Donald Trump, anche il leader israeliano ha poi voluto ripetere ancora una volta come l'Iran "non possa avere armi che ci minacciano".
Approfondimento
Stretto di Hormuz chiuso dopo attacco all'Iran: perché è strategico
Usa e Israele attaccano l’Iran, la notizia sui media internazionali
È iniziata l''operazione congiunta' di Usa e Israele contro Teheran. Un 'attacco preventivo', come sottolineato dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz , per 'rimuovere le minacce nei suoi confronti'. Per il presidente statunitense Donald Trump 'l'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano'. Ecco come stanno riportando la notizia le testate di tutto il mondo