Ancora attacchi sull'Iran che risponde. Israele colpisce il Libano

Fuoco incrociato nel secondo giorno della guerra in Iran, con tutta la regione in fiamme. Usa e Israele continuano a colpire. Trump: "Ho tre ottime scelte per la guida" del Paese. Nella notte l'aviazione israeliana colpisce obiettivi nel sud del Libano, almeno 10 morti. Esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme, Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi e Doha. L'esercito israeliano afferma che l'Iran ha lanciato altri missili contro Israele e invitato i residenti a rifugiarsi
in evidenza
Fuoco incrociato nel secondo giorno della guerra in Iran, con tutta la regione in fiamme. Usa e Israele continuano a colpire nonostante la morte di Khamenei mentre la reazione di Teheran contro lo Stato ebraico e le basi americane nella regione miete le prime vittime. Trump: "Ho tre ottime scelte per la guida del Paese, il conflitto potrebbe durare quattro settimane". Il capo della sicurezza iraniana Larijani afferma che l'Iran "non negozierà" con gli Stati Uniti.
Nella notte l'aviazione israeliana colpisce obiettivi nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e droni verso il nord d'Israele. Almeno 10 morti a Beirut.
Esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme, Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell'agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L'esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l'Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. L'Idf ha invitato i residenti che ricevono gli allarmi a rifugiarsi e a rimanere in spazi protetti fino a nuovo ordine.
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Colonna di fumo dall'ambasciata statunitense a Kuwait City
Una colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City. Lo afferma un corrispondente Afp, mentre secondo la Bbc vigili del fuoco e ambulanze sono stati avvistati nella zona. Il fumo è stato avvistato dopo che forti esplosioni e sirene antiaeree sono state udite in Kuwait per il terzo giorno consecutivo mentre continua la rappresaglia dell'Iran.
Libano, governo: 31 morti in attacchi israeliani
Sono già almeno 31 i morti e 149 i feriti in Libano negli attacchi sferrati da Israele a Beirut e nel sud del paese. Lo ha reso noto il governo.
Iran, forti esplosioni a Abu Dhabi, Doha, Dubai e Manama
Dopo Abu Dhabi, forti esplosioni sono state udite nelle città di Dubai, Doha e Manama, nel terzo giorno consecutivo di attacchi iraniani contro i paesi vicini del Golfo. Lo riferiscono giornalisti dell'Afp.
Iran, esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv
Diverse esplosioni sono state udite intorno alle 6:00 ora italiana a Gerusalemme, dove le sirene sono suonate dopo l'annuncio dell'esercito del lancio di missili iraniani in direzione di Israele. Boati sono stati sentiti anche a Tel Aviv, nel centro di Israele
Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha per i raid iraniani
Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell'agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L'esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l'Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. L'Idf ha invitato i residenti che ricevono gli allarmi a rifugiarsi e a rimanere in spazi protetti fino a nuovo ordine.
Idf: nuovo lancio di missili su Israele
Le forze armate israeliane hanno individuato un nuovo lancio di missili dall'Iran. Lo riferisce l'Idf. "I sistemi di difesa sono in funzione per intercettare la minaccia", si legge in una nota, ma "si chiede alla popolazione di agire in modo responsabile e di seguire le istruzioni" di sicurezza
Media: abbattuto caccia Usa in Kuwait. Salvi i piloti
Un caccia F-35 americano sarebbe stato abbattuto sui cieli del Kuwait. Lo riportano diversi media, fra cui l'agenzia iraniana Tasnim. Secondo l'agenzia, e come testimonierebbero diversi filmati circolati in rete, i due piloti sono eiettati dal jet e sono in salvo
Trump: "Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran"
Il presidente americano Donald Trump "mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale". Lo riporta Jonathan Karl di Abc News, in un post su X, secondo cui Trump ha detto che "l'attacco ha avuto un tale successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati. Non sarà nessuno di quelli a cui avevamo pensato perché sono tutti morti". Sulla morte di Khamenei e l'ipotesi di complotto contro il tycoon: "L'ho preso prima che lui prendesse me. Ci hanno provato due volte. Beh, l'ho preso prima io".
Il capo della sicurezza iraniana Larijani: "L'Iran non negozierà con gli Usa"
Il capo della sicurezza iraniana Larijani afferma che l'Iran "non negozierà" con gli Stati Uniti
Attacchi israeliani a Beirut: 'almeno dieci morti'
Almeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut. Lo afferma una fonte medica citata dalla versione online della Reuters