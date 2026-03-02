Offerte Sky
Btp Valore marzo 2026, collocamento al via. Raccolti oltre 3,3 miliardi a metà giornata

Economia

Iniziata la nuova tornata del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e con il premio fedeltà: si chiuderà venerdì alle 13 (salvo anticipo). Oggi nella prima ora di collocamento era stato raccolto oltre 1 miliardo di euro. A metà giornata già 94.073 contratti

Avvio con slancio per il Btp Valore che nella prima ora di collocamento ha raccolto oltre 1,1 miliardi di euro (e 31.977 contratti). A metà giornata la raccolta è salita a oltre 3,3 miliardi (con 94.073 contratti). La nuova tornata del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e col premio fedeltà si chiuderà venerdì alle 13 (salvo anticipo).

I tassi di rendimento

I tassi minimi garantiti vanno dal 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale, ma i cedolari definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato a chiusura dell'emissione. Il nuovo Btp Valore pagherà le cedole nominali ogni tre mesi e un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

I vantaggi dell’investimento

Per le famiglie, l'attrattiva è un parcheggio sicuro della liquidità in un momento di estrema incertezza geopolitica e in cui il debito della ex “periferia” europea - Italia, Spagna, Portogallo - regge bene e ha visto gli spread appiattirsi a minimi quindicennali. Per di più, un ulteriore vantaggio del debito europeo a maggior rendimento rispetto al bund, c'è la prospettiva di un'inflazione che appare sotto controllo e addirittura sotto il 2% in base agli ultimi dati.

Come si sottoscrive

Per sottoscrivere il nuovo Btp Valore - con taglio minimi di 1.000 euro - basta l'home banking, o rivolgersi alla banca o all'ufficio postale dove si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. La tassazione è la consueta agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra. Il titolo è esente dalle imposte di successione ed è escluso dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

