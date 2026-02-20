Il nuovo Btp Valore può risultare particolarmente adatto ai piccoli risparmiatori con un profilo prudente e un orizzonte di medio periodo, interessati a costruire un investimento da “cassettista” da mantenere fino a scadenza senza esporsi alle oscillazioni del mercato: la durata di sei anni, le cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up e il premio fedeltà dello 0,8% favoriscono infatti chi punta su entrate periodiche stabili e su un rendimento certo nel tempo, soprattutto in una fase in cui molti conti deposito stanno riducendo i tassi e il mercato obbligazionario sconta un possibile allentamento monetario. In questo contesto, bloccare oggi un rendimento può rappresentare una scelta difensiva se nei prossimi anni il costo del denaro dovesse scendere. “Non ci sono certezze sull’andamento dei tassi. Al momento, l’ipotesi dominante è che la Banca centrale europea tenga inalterato il costo del denaro nei prossimi 12 mesi. Siamo tuttavia in una fase in cui la percezione del premio per il rischio sovrano è diventata più prudente rispetto al passato. Questa percezione non riguarda l’Italia, quanto piuttosto Paesi come Giappone e Stati Uniti. Sono preoccupazioni che finora non si sono ancora manifestate in modo concreto, ma che incidono sulla struttura dei tassi: le scadenze brevi restano su livelli più bassi rispetto a quelle lunghe”, ha dichiarato Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom Forex, a La Stampa.