Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo: ecco a chi conviene acquistarloEconomia
Introduzione
La finestra di collocamento del nuovo BTp Valore è fissata da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, con chiusura prevista alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo esaurimento anticipato. L’emissione si inserisce nel percorso avviato nel 2023 con il debutto di questa famiglia di titoli dedicati al risparmio retail. Finora il BTp Valore, insieme al BTp Più, collocato una sola volta nel febbraio 2025, conta sei emissioni complessive, che hanno consentito allo Stato di raccogliere oltre 96 miliardi di euro.
Quello che devi sapere
Durata e meccanismo
Il nuovo titolo avrà una scadenza di sei anni e distribuirà interessi con cadenza trimestrale. Le cedole seguiranno una progressione crescente nel tempo, secondo una struttura “step-up” suddivisa in tre bienni consecutivi (2+2+2). La particolarità di questa emissione sta proprio nella frequenza degli aumenti: gli interessi saliranno tre volte nel corso della vita del titolo, con il primo scatto già dopo i primi due anni. Un ritmo più serrato rispetto alle edizioni precedenti, dove l’incremento arrivava più tardi o su durate complessive più brevi.
I vantaggi fiscali
Restano confermati i principali incentivi per il pubblico retail. Chi acquisterà il titolo in fase di collocamento e lo manterrà fino alla scadenza riceverà un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale nominale, una percentuale più generosa rispetto alla media storica delle precedenti emissioni. L’investimento minimo sarà di 1.000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione e con la garanzia di ottenere l’intero importo richiesto. Non sono previste commissioni, la tassazione resta agevolata al 12,5%, il titolo è escluso dall’imposta di successione e gli importi fino a 50 mila euro complessivi in titoli di Stato non concorrono al calcolo dell’Isee.
Come si acquista
Il collocamento avverrà sul mercato MOT di Borsa Italiana. A gestire l’operazione saranno tre banche dealer, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, affiancate da due co-dealer, Mps e Iccrea. Anche sotto questo profilo, dunque, l’impianto ricalca quello delle precedenti edizioni.
Modalità di sottoscrizione
Il titolo potrà essere acquistato esclusivamente da clienti privati, utilizzando il proprio servizio di home banking abilitato al trading, oppure rivolgendosi direttamente alla banca o all’ufficio postale presso cui è acceso il conto con deposito titoli.
A chi conviene
Il nuovo Btp Valore può risultare particolarmente adatto ai piccoli risparmiatori con un profilo prudente e un orizzonte di medio periodo, interessati a costruire un investimento da “cassettista” da mantenere fino a scadenza senza esporsi alle oscillazioni del mercato: la durata di sei anni, le cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up e il premio fedeltà dello 0,8% favoriscono infatti chi punta su entrate periodiche stabili e su un rendimento certo nel tempo, soprattutto in una fase in cui molti conti deposito stanno riducendo i tassi e il mercato obbligazionario sconta un possibile allentamento monetario. In questo contesto, bloccare oggi un rendimento può rappresentare una scelta difensiva se nei prossimi anni il costo del denaro dovesse scendere. “Non ci sono certezze sull’andamento dei tassi. Al momento, l’ipotesi dominante è che la Banca centrale europea tenga inalterato il costo del denaro nei prossimi 12 mesi. Siamo tuttavia in una fase in cui la percezione del premio per il rischio sovrano è diventata più prudente rispetto al passato. Questa percezione non riguarda l’Italia, quanto piuttosto Paesi come Giappone e Stati Uniti. Sono preoccupazioni che finora non si sono ancora manifestate in modo concreto, ma che incidono sulla struttura dei tassi: le scadenze brevi restano su livelli più bassi rispetto a quelle lunghe”, ha dichiarato Gian Marco Salcioli, strategist di Assiom Forex, a La Stampa.
Attesa per i rendimenti
Per conoscere i tassi minimi garantiti dei tre bienni bisognerà attendere il 27 febbraio. Fino ad allora si possono solo fare stime indicative. Guardando ai rendimenti attuali dei BTp a sei anni e considerando il tradizionale “premio” aggiuntivo riconosciuto dal BTp Valore, il rendimento complessivo potrebbe collocarsi intorno al 3,1–3,15%, con una cedola finale potenzialmente vicina al 4%. Sono però proiezioni basate sull’attuale contesto di mercato, che potrebbe mutare nelle prossime settimane. Un elemento favorevole resta la forte inclinazione della curva dei rendimenti italiana, che rende più appetibili le scadenze medio-lunghe. Una certezza, invece, c’è: una volta annunciati, i tassi minimi non potranno essere ridotti, ma solo confermati o eventualmente migliorati al momento dell’emissione.
