"Il 2025 si è chiuso con risultati incoraggianti per il debito sovrano italiano sia dal punto di vista della performance, sia sul piano della diversificazione della base degli investitori", ha detto, parlando dell'anno appena concluso, Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico Dipartimento del Tesoro. "Sono traguardi importanti anche perché conseguiti in un contesto geopolitico ed economico internazionale caratterizzato da continue evoluzioni su scala globale. Risultati che ovviamente risentono dell’andamento positivo della finanza pubblica, coerentemente con il piano fiscale strutturale di medio-termine avviato nel 2024".

"Nel 2026, il Dipartimento del Tesoro", ha aggiunto, "continuerà a perseguire una gestione prudente e trasparente del debito, con l’obiettivo di garantire un’offerta regolare e diversificata di strumenti, in linea con le esigenze del mercato". Le aste calendarizzate "rappresentano un momento fondamentale di dialogo con il mercato che ci impegniamo a facilitare al massimo anche attraverso le statistiche sempre aggiornate che potrete trovare sul nostro sito".

