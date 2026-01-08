Introduzione
È già disponibile il calendario 2026 delle emissioni di titoli di Stato italiani redatto dal ministero dell’Economia e delle Finanze. E sono molti gli appuntamenti per l’anno appena incominciato. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario, mese per mese, per quanto riguarda le aste che coinvolgono sia i titoli a breve termine sia quelli con scadenze più lunghe
Gennaio
Si inizia subito a gennaio:
- 9 gennaio: Asta BOT
- 13 gennaio: Asta medio-lungo
- 27 gennaio: Asta BTP Short – BTP€i
- 28 gennaio: Asta BOT
- 29 gennaio: Asta medio-lungo
Febbraio
Proseguendo, ecco gli appuntamenti di febbraio:
- 11 febbraio: Asta BOT
- 12 febbraio: Asta medio-lungo
- 24 febbraio: Asta BTP Short – BTP€i
- 25 febbraio: Asta BOT
- 26 febbraio: Asta medio-lungo
Marzo
Molti appuntamenti anche a marzo:
- 11 marzo: Asta BOT
- 12 marzo: Asta medio-lungo
- 25 marzo: Asta BTP Short – BTP€i
- 26 marzo: Asta BOT
- 27 marzo: Asta medio-lungo
Aprile
Si prosegue poi con aprile:
- 9 aprile: Asta BOT
- 10 aprile: Asta medio-lungo
- 24 aprile: Asta BTP Short – BTP€i
- 28 aprile: Asta BOT
- 29 aprile: Asta medio-lungo
Maggio
Queste le date di maggio:
12 maggio: Asta BOT
13 maggio: Asta medio-lungo
26 maggio: Asta BTP Short – BTP€i
27 maggio: Asta BOT
28 maggio: Asta medio-lungo
Giugno
A giugno altri cinque appuntamenti:
10 giugno: Asta BOT
11 giugno: Asta medio-lungo
24 giugno: Asta BTP Short – BTP€i
25 giugno: Asta BOT
26 giugno: Asta medio-lungo
Luglio
A luglio si prosegue così:
- 9 luglio: Asta BOT
10 luglio: Asta medio-lungo
28 luglio: Asta BTP Short – BTP€i
29 luglio: Asta BOT
30 luglio: Asta medio-lungo
Agosto
Anche ad agosto le date da segnare sono cinque:
12 agosto: Asta BOT
13 agosto: Asta medio-lungo
26 agosto: Asta BTP Short – BTP€i
27 agosto: Asta BOT
28 agosto: Asta medio-lungo
Settembre
A settembre questo il calendario:
9 settembre: Asta BOT
10 settembre: Asta medio-lungo
24 settembre: Asta BTP Short – BTP€i
25 settembre: Asta BOT
29 settembre: Asta medio-lungo
Ottobre
Ad ottobre invece:
- 9 ottobre: Asta BOT
13 ottobre: Asta medio-lungo
27 ottobre: Asta BTP Short – BTP€i
28 ottobre: Asta BOT
29 ottobre: Asta medio-lungo
Novembre
A novembre questo lo schema:
11 novembre: Asta BOT
12 novembre: Asta medio-lungo
25 novembre: Asta BTP Short – BTP€i
26 novembre: Asta BOT
27 novembre: Asta medio-lungo
Dicembre
A dicembre invece solo due appuntamenti:
- 10 dicembre: Asta BOT
11 dicembre: Asta medio-lungo.
Nel 2026 gestione prudente
"Il 2025 si è chiuso con risultati incoraggianti per il debito sovrano italiano sia dal punto di vista della performance, sia sul piano della diversificazione della base degli investitori", ha detto, parlando dell'anno appena concluso, Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico Dipartimento del Tesoro. "Sono traguardi importanti anche perché conseguiti in un contesto geopolitico ed economico internazionale caratterizzato da continue evoluzioni su scala globale. Risultati che ovviamente risentono dell’andamento positivo della finanza pubblica, coerentemente con il piano fiscale strutturale di medio-termine avviato nel 2024".
"Nel 2026, il Dipartimento del Tesoro", ha aggiunto, "continuerà a perseguire una gestione prudente e trasparente del debito, con l’obiettivo di garantire un’offerta regolare e diversificata di strumenti, in linea con le esigenze del mercato". Le aste calendarizzate "rappresentano un momento fondamentale di dialogo con il mercato che ci impegniamo a facilitare al massimo anche attraverso le statistiche sempre aggiornate che potrete trovare sul nostro sito".
