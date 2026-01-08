Offerte Sky
Btp e Aste Bot, il calendario delle emissioni dei Titoli di Stato nel 2026

Economia
Introduzione

È già disponibile il calendario 2026 delle emissioni di titoli di Stato italiani redatto dal ministero dell’Economia e delle Finanze. E sono molti gli appuntamenti per l’anno appena incominciato. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario, mese per mese, per quanto riguarda le aste che coinvolgono sia i titoli a breve termine sia quelli con scadenze più lunghe

Gennaio

Si inizia subito a gennaio:

 

  • 9 gennaio: Asta BOT
  • 13 gennaio: Asta medio-lungo
  • 27 gennaio: Asta BTP Short – BTP€i
  • 28 gennaio: Asta BOT
  • 29 gennaio: Asta medio-lungo

 

Febbraio

Proseguendo, ecco gli appuntamenti di febbraio:

  • 11 febbraio: Asta BOT
  • 12 febbraio: Asta medio-lungo
  • 24 febbraio: Asta BTP Short – BTP€i
  • 25 febbraio: Asta BOT
  • 26 febbraio: Asta medio-lungo

 

Marzo

Molti appuntamenti anche a marzo:

  • 11 marzo: Asta BOT
  • 12 marzo: Asta medio-lungo
  • 25 marzo: Asta BTP Short – BTP€i
  • 26 marzo: Asta BOT
  • 27 marzo: Asta medio-lungo

Aprile

Si prosegue poi con aprile:

  • 9 aprile: Asta BOT
  • 10 aprile: Asta medio-lungo
  • 24 aprile: Asta BTP Short – BTP€i
  • 28 aprile: Asta BOT
  • 29 aprile: Asta medio-lungo

Maggio

Queste le date di maggio:

  • 12 maggio: Asta BOT

  • 13 maggio: Asta medio-lungo

  • 26 maggio: Asta BTP Short – BTP€i

  • 27 maggio: Asta BOT

  • 28 maggio: Asta medio-lungo

Giugno

A giugno altri cinque appuntamenti:

  • 10 giugno: Asta BOT

  • 11 giugno: Asta medio-lungo

  • 24 giugno: Asta BTP Short – BTP€i

  • 25 giugno: Asta BOT

  • 26 giugno: Asta medio-lungo

Luglio

A luglio si prosegue così:

  • 9 luglio: Asta BOT

  • 10 luglio: Asta medio-lungo

  • 28 luglio: Asta BTP Short – BTP€i

  • 29 luglio: Asta BOT

  • 30 luglio: Asta medio-lungo

Agosto

Anche ad agosto le date da segnare sono cinque:

  • 12 agosto: Asta BOT

  • 13 agosto: Asta medio-lungo

  • 26 agosto: Asta BTP Short – BTP€i

  • 27 agosto: Asta BOT

  • 28 agosto: Asta medio-lungo

Settembre

A settembre questo il calendario:

  • 9 settembre: Asta BOT

  • 10 settembre: Asta medio-lungo

  • 24 settembre: Asta BTP Short – BTP€i

  • 25 settembre: Asta BOT

  • 29 settembre: Asta medio-lungo

Ottobre

Ad ottobre invece:

  • 9 ottobre: Asta BOT

  • 13 ottobre: Asta medio-lungo

  • 27 ottobre: Asta BTP Short – BTP€i

  • 28 ottobre: Asta BOT

  • 29 ottobre: Asta medio-lungo

Novembre

A novembre questo lo schema:

  • 11 novembre: Asta BOT

  • 12 novembre: Asta medio-lungo

  • 25 novembre: Asta BTP Short – BTP€i

  • 26 novembre: Asta BOT

  • 27 novembre: Asta medio-lungo

Dicembre

 

A dicembre invece solo due appuntamenti:

  • 10 dicembre: Asta BOT

  • 11 dicembre: Asta medio-lungo.

Nel 2026 gestione prudente

"Il 2025 si è chiuso con risultati incoraggianti per il debito sovrano italiano sia dal punto di vista della performance, sia sul piano della diversificazione della base degli investitori", ha detto, parlando dell'anno appena concluso, Davide Iacovoni, Direttore del Debito Pubblico Dipartimento del Tesoro. "Sono traguardi importanti anche perché conseguiti in un contesto geopolitico ed economico internazionale caratterizzato da continue evoluzioni su scala globale. Risultati che ovviamente risentono dell’andamento positivo della finanza pubblica, coerentemente con il piano fiscale strutturale di medio-termine avviato nel 2024".

 

"Nel 2026, il Dipartimento del Tesoro", ha aggiunto, "continuerà a perseguire una gestione prudente e trasparente del debito, con l’obiettivo di garantire un’offerta regolare e diversificata di strumenti, in linea con le esigenze del mercato". Le aste calendarizzate "rappresentano un momento fondamentale di dialogo con il mercato che ci impegniamo a facilitare al massimo anche attraverso le statistiche sempre aggiornate che potrete trovare sul nostro sito".

 

