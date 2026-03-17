Inps, online la Certificazione Unica 2026: cos’è e come si ottiene

Per chi ha difficoltà ad accedere per via telematica, è sempre possibile visualizzare la propria Cu rivolgendosi a Patronati e Caf. Un ulteriore canale è offerto dalla Pec. In questo caso la richiesta è da inoltrare al seguente indirizzo:

richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it

Il messaggio deve include una copia del documento di identità. La Cu verrà poi spedita all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di inoltro. La richiesta telefonica può essere invece effettuata contattando il numero verde 800 434320. È inoltre disponibile un servizio di assistenza contattando i numeri 803 164 oppure il 06 164164.