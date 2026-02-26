Tra luglio e settembre 2025, i certificati di malattia presentati all’Inps hanno registrato un calo di oltre 6 punti percentuali. La diminuzione ha interessato in particolare i lavoratori residenti nel Centro Italia e le donne, rispettivamente del meno 7,8 e 7,3%. Meno marcato è il calo tra i giovani sotto i 30 anni, pari al 2,1%.

Per approfondire: Isee 2026, scadenza Dichiarazione Sostitutiva Unica e soglie Assegno unico: cosa sapere