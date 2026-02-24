Presente un bonus strutturale simile anche in Sardegna. La misura copre in questo caso il 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta e per singolo utente e arriva fino a un massimo di 125 euro con costo del biglietto pari a 500 euro. Come per la Sicilia, si tratta di un rimborso comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all’utente e include i servizi accessori come, per esempio, i bagagli extra o l’imbarco prioritario. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del volo sulla piattaforma informatica “SardegnaTrasporti”. Nell’elenco delle destinazioni coperte dal bonus sono inclusi i voli nazionali fuori dall’isola e tutti i collegamenti con gli scali all'interno dello spazio economico europeo.

Per approfondire: Milano-Cortina 2026, boom di prenotazioni dei voli per Linate e Malpensa: i dati