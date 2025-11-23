Voli, bonus aerei Sicilia prorogato al 28 febbraio 2026: cosa sapere

Ad essere colpiti dal caro voli sono infatti i collegamenti con le isole maggiori. Stando ai dati Oag, nel periodo gennaio-settembre 2025, il biglietto medio sulla Catania-Milano (Linate, Malpensa, Bergamo) è costato poco più di 54 euro a tratta. Si tratta di un balzo del +8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Non va meglio per la tratta Palermo-Roma, che costa 52,5 euro con un rincaro dell’11%. Il Corriere si chiede il perché di questi rincari. E trova una possibile motivazione nella riduzione dell’offerta. Già, perché secondo i dati Cirium citati dal quotidiano, la disponibilità di posti è diminuita rispetto all’anno scorso: sono infatti circa il 10% in meno sulla tratta Milano-Catania e sulla Roma-Catania e il 12% in meno sulla Roma–Palermo.

Per approfondire: Mattarella nella sede dell’Enav, prima visita di un presidente nella storia della società