Mattarella nella sede dell’Enav, è la prima visita di un presidente

Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in una sede di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. “È la prima visita istituzionale di un capo dello Stato nella storia dell’azienda”, ha sottolineato l’Ente nazionale per l'assistenza al volo. Mattarella, in particolare, ha visitato il Centro di Controllo d'Area di Roma. Il presidente “è stato ricevuto dal Consiglio di amministrazione e dal management della società. Insieme all’amministratore delegato Pasqualino Monti, ha poi visitato la sala operativa e ha potuto osservare il lavoro straordinario delle donne e degli uomini radar: professionisti che, con competenza e passione, garantiscono ogni giorno la sicurezza e l’efficienza dei cieli italiani. Un’eccellenza tutta italiana, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo”, ha fatto sapere l’Enav.

La visita di Mattarella La visita del presidente Mattarella al Centro di Controllo d'Area di Roma di Enav è avvenuta nel pomeriggio dell'11 novembre. Il capo dello Stato è stato accolto dalla presidente di Enav Alessandra Bruni e dall'amministratore delegato Pasqualino Monti, insieme a una delegazione della società. Durante la visita, ha spiegato Enav, il presidente Mattarella "ha potuto vedere da vicino la struttura operativa incaricata della gestione e del controllo del 66% dello spazio aereo nazionale, che si estende dal nord della Toscana al centro-sud Italia, includendo la Sardegna e la Sicilia". Nel Centro di Controllo d'Area di Roma sono impiegate quasi 400 persone: si occupano di attività tecnico operative che garantiscono la sicurezza di oltre un milione di voli all'anno, con picchi che in alta stagione sfiorano i 4.800 movimenti aerei giornalieri.

