Voli, il traffico aereo in aumento nonostante le tensioni geopolitiche

Secondo la XIX edizione del FactBook 2025, lo studio che approfondisce lo scenario europeo del trasporto aereo, realizzato dal centro Iccsai Transport and Sustainable Mobility dell’Università di Bergamo, il 2024 ha segnato per l’Europa il recupero dei volumi di traffico passeggeri pre-Covid. Il tutto è avvenuto con velocità molto diverse. I Paesi dell’aerea del Mediterraneo, come Italia, Portogallo e Spagna, hanno avuto tassi di crescita elevati e sospinti dai flussi turistici. Germania, Francia e Olanda non hanno invece ancora recuperato i volumi di traffico del 2019, causa una crescita ridotta dei rispettivi mercati domestici e le difficoltà dei grandi hub continentali