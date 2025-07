Voli, in Italia e in Europa non servirà più la carta d'identità

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, salterà dunque la verifica della “concordanza” tra documento e volto del passeggero. Un passaggio che rischia di compromettere la sicurezza dei voli? Non secondo l’Enac. “La mancata applicazione della verifica della concordanza non compromette un adeguato livello di sicurezza in quanto garantito dall’applicazione delle specifiche misure di sicurezza previste per lo screening del passeggero, come prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea”, si legge negli stralci delle nuove disposizioni sul quotidiano di via Solferino. Il principio alla base è che una volta arrivati al gate si sono già superati i controlli più pervasivi dei metal detector.