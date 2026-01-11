A proposito di aree del Paese, l’Ufficio studi della Cgia rivela che le pensioni di invalidità civile sono aumentate soprattutto al Sud. “Concentrando l’attenzione sulle pensioni di invalidità civile, la macroarea che tra il 2020 e il 2024 ha visto salire maggiormente il numero delle prestazioni è stato il Mezzogiorno con una variazione del +8,4 per cento (+124.933 assegni). Sempre in quest’area geografica tra il 2022 e il 2024 l’incremento è stato addirittura del 7,2 per cento. Nessun’altra ripartizione geografica del Paese ha registrato in entrambi i confronti degli incrementi così importanti”, dice la Cgia. E sottolinea: “Nel Mezzogiorno è presente una popolazione di 19,7 milioni di persone, mentre nel Nord ne registriamo 26,3 milioni: il Mezzogiorno ha quindi 3/4 della popolazione del Nord. Tuttavia, il primo conta 500mila invalidi civili in più del secondo”.