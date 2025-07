Pensioni d'invalidità, come cambia l'assegno minimo: 603 euro garantiti a tutti

Oggi chi matura una pensione sotto una certa soglia ha diritto a un’integrazione per riportarla a un “minimo vitale”. Per gli assunti dopo il 1996 questa integrazione non c'è. Inoltre i futuri pensionati, se non avranno versato contributi adeguati e per un periodo continuativo, potrebbero ritrovarsi con assegni inferiori al “minimo vitale”. Negli anni passati si era discussa la possibilità di introdurre una pensione di garanzia per i giovani, il problema è che non si trova un modo per renderla sostenibile per i conti pubblici

