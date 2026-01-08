“Il 2026 si preannuncia come un anno di forte dinamismo per il mercato del lavoro italiano”, ha invece detto al quotidiano economico Massimiliano Medri, Managing Director di Adecco Italia. “I nostri dati indicano che la domanda interna è trainata principalmente da commercio, trasporti e hospitality, con manifattura e alimentare a consolidare la seconda linea”. Ci sono però anche sfide, come quella della difficoltà delle imprese a trovare i profili di cui hanno bisogno. Secondo Zoltan Daghero, managing director di Gi Group, la criticità risiede nel disallineamento tra domanda e offerta che “riguarda ormai un profilo su due e sembra divenuto strutturale”. E le dinamiche sociali sembrano perfino acuirlo con “il progressivo calo demografico, lo scollamento scuola-lavoro, le trasformazioni tecnologiche e temi più culturali e sociali”.