Guardando alle regioni, nel 2025 lo sviluppo del nostro Paese è stato trainato soprattutto dal Veneto: aveva fatto registrare +0,66 per cento rispetto al 2024. Nel 2026, invece, la Cgia prevede che la locomotiva del nostro Paese sarà l’Emilia-Romagna: +0,86 sul 2025 (l’anno scorso era +0,60). Quest’anno la previsione per il Veneto, invece, si ferma a +0,64%.

La prospettiva che quest'anno l'Emilia-Romagna possa crescere più di tutte le altre regioni italiane, spiega la Cgia, è riconducibile alla tenuta del settore della metalmeccanica, dell'automotive e delle biotecnologie. “Senza considerare che questa regione può contare su un mercato del lavoro solido, su investimenti pubblici mirati e su strategie per l'innovazione e l'export che hanno creato le condizioni per uno sviluppo che è destinato a consolidarsi anche negli anni a venire”, aggiunge l’Ufficio studi.