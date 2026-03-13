Miliardari italiani più ricchi, Devasini supera Ferrero e Pignataro. La classifica ForbesEconomia
Introduzione
Cambia la classifica dei miliardari italiani: in base all’aggiornamento per il 2026 della graduatoria stilata da Forbes, la nuova persona più ricca d’Italia è infatti Giancarlo Devasini.
In base a quanto riporta la rivista economica, il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha adesso un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari. Si tratta di circa il doppio della ricchezza di Giovanni Ferrero, che è secondo con 48,8 miliardi, mentre Andrea Pignataro è terzo con 42,6 miliardi. È la prima volta dal 2007 - quando il primo italiano della lista era Silvio Berlusconi - che in vetta non c’è un Ferrero.
Quello che devi sapere
Devasini in testa alla classifica
Forbes Italia spiega comunque che il sorpasso in classifica di Devasini è il terzo avvicendamento in testa alla graduatoria nell’ultimo periodo: infatti in base alla classifica in tempo reale poche settimane fa Giovanni Ferrero aveva ceduto la prima posizione ad Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group. Tuttavia un ricalcolo del patrimonio di Ferrero sulla base degli ultimi risultati finanziari del gruppo lo aveva riportato in testa alla graduatoria, ceduta per nuovamente a Devasini a seguito della nuova valutazione di Tether legata all’ultima raccolta di capitali. Il cofondatore dell’azienda di criptovalute risulta adesso essere la 22esima persona più ricca del mondo.
Quanti sono i miliardari italiani
In base alla lista del 2026 risultano esserci 89 miliardari in Italia, 15 in più rispetto allo scorso anno. Si tratta, sottolinea ancora Forbes, di una cifra record. E non è solo il numero, ma anche il patrimonio dei miliardari italiani ad aver raggiunto quote mai toccate prima: tutti insieme valgono infatti 482,6 miliardi di dollari, contro i 339 miliardi registrati nel 2025.
La top 10 dei miliardari italiani
Guardando poi alla classifica estesa, risulta - come detto - che il podio sia occupato da Giancarlo Devasini, Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro. A seguire nella top ten si trova Paolo Ardoino, l’altro fondatore italiano di Tether, che ora è quarto con 38 miliardi di dollari, davanti a Francesco Gaetano Caltagirone (11,1 miliardi). La donna più ricca d’Italia è ancora una volta Massimiliana Landini Aleotti, della casa farmaceutica Menarini, sesta in assoluto con 9,2 miliardi. Seguono poi Piero Ferrari (7,9 miliardi) e i fratelli Paolo e Gianfelice Rocca (7,3 miliardi). Infine in decima posizione c’è Leonardo Maria Del Vecchio (7 miliardi), che stacca gli altri eredi di Leonardo Del Vecchio, undicesimi con 6,8 miliardi.
Perché crescono gli italiani miliardari
Secondo Forbes l’aumento del numero dei miliardari italiani presenti nella classifica è dovuto in parte alla suddivisione dei patrimoni di due importanti imprenditori tra più eredi. Si tratta dei figli del fondatore di Technoprobe Giuseppe Crippa: Roberto (2,6 miliardi), Cristiano (2,6 miliardi) e Monica Crippa (1,8 miliardi), a cui si aggiunge la vedova, Mariarosa Lavelli (1,7 miliardi). Inoltre in classifica entrano anche gli eredi di Giorgio Armani: il suo braccio destro Pantaleo Dell’Orco (2,2 miliardi), i nipoti Silvana Armani (1,1 miliardi) e Andrea Camerana (1 miliardo) e la sorella Rosanna Armani (1,1 miliardi).
Elon Musk è il più ricco del mondo
Allargando poi lo sguardo alla classifica mondiale, si nota come in prima posizione ci sia Elon Musk: il suo patrimonio netto stimato di 839 miliardi di dollari lo rende l'uomo più ricco mai registrato sulla Terra. In generale i miliardari hanno visto le loro fortune complessive aumentare nell'ultimo anno al massimo storico di 20.100 miliardi. Il patron di Tesla e SpaceX è al vertice per il secondo anno di fila, dopo che il suo patrimonio è aumentato di circa 500 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, trainato dalle crescenti valutazioni delle sue società. Musk ha superato le difficoltà accusate dai corsi di Borsa delle sue aziende durante l'impegno al Doge di taglio dei costi alla macchina amministrativa Usa e di supporto esplicito all'amministrazione Trump.
La top 5 dei più ricchi al mondo
Osservano il resto della classifica i cofondatori di Google, Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi) si sono classificati al secondo e terzo posto. Invece il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi e il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, è quinto con 222 miliardi. L'attuale classifica presenta circa 400 miliardari in più rispetto alla classifica di Forbes del 2025, un'ondata di ricchezza alimentata dall'impennata del mercato azionario dovuta in parte all'ottimismo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale.
Quanto è ricco Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è invece salito al 645esimo posto, 55 posizioni in più dello scorso anno, grazie a un patrimonio stimato di 6,5 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi. Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita della ricchezza del presidente Usa ci sono centinaia di milioni di dollari legati alle criptovalute da lui promosse. Trump ha anche beneficiato dell'annullamento da parte di una Corte d'appello di New York di una sanzione civile di 518 milioni per un caso di frode.
