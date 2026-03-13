Miliardari italiani più ricchi, Devasini supera Ferrero e Pignataro

Allargando poi lo sguardo alla classifica mondiale, si nota come in prima posizione ci sia Elon Musk: il suo patrimonio netto stimato di 839 miliardi di dollari lo rende l'uomo più ricco mai registrato sulla Terra. In generale i miliardari hanno visto le loro fortune complessive aumentare nell'ultimo anno al massimo storico di 20.100 miliardi. Il patron di Tesla e SpaceX è al vertice per il secondo anno di fila, dopo che il suo patrimonio è aumentato di circa 500 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, trainato dalle crescenti valutazioni delle sue società. Musk ha superato le difficoltà accusate dai corsi di Borsa delle sue aziende durante l'impegno al Doge di taglio dei costi alla macchina amministrativa Usa e di supporto esplicito all'amministrazione Trump.