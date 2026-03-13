Donne più ricche al mondo: Alice Walton al 1° posto. Classifica Forbes

Introduzione
Il divario di genere tra i paperoni del mondo si accorcia: le donne miliardarie salgono quest'anno al 14% della lista globale, secondo quanto riportato nella tradizionale classifica stilata da Forbes. In vetta c'è ancora una volta l’ereditiera Walmart Alice Walton, ma la vera notizia riguarda le donne che "si sono fatte da sole". Se la top 10 è quasi interamente dominata da ereditiere, l'universo self-made guadagna terreno con 122 rappresentanti
Quello che devi sapere
Incremento nella percentuale rispetto alla scorsa classifica
Quest’anno, 481 dei 3.428 miliardari del pianeta sono donne, pari al 14% della lista. Si tratta di un aumento rispetto alle 406 miliardarie, pari al 13,4% della classifica dello scorso anno. Oltre a icone pop come Beyoncé (nuova entrata) e Taylor Swift, brilla la stella di Luana Lopes Lara: l’ex ballerina brasiliana è oggi la più giovane miliardaria autoprodotta al mondo. Escono invece dalla top 10 nomi illustri della filantropia come Melinda French Gates e Marilyn Simons, sostituite dalla cilena Iris Fontbona e dalla cinese Zheng Shuliang.
Walton al comando per il secondo anno consecutivo
La donna più ricca del mondo per il secondo anno consecutivo è l’ereditiera di Walmart Alice Walton, con un patrimonio stimato di 134 miliardi di dollari. L’ereditiera francese di L’Oréal Francoise Bettencourt Meyers e Julia Koch, vedova dell’industriale David Koch (morto nel 2019), occupano ancora il secondo e il terzo posto, con un patrimonio stimato rispettivamente di 100 miliardi e 81,2 miliardi di dollari.
Una sola donna che ha guadagnato il suo patrimonio tra le prime 10
L’ereditiera dell’industria dolciaria e degli alimenti per animali Jacqueline Mars (49,1 miliardi di dollari) è scesa di una posizione al quinto posto ed è stata superata da Iris Fontbona (52,6 miliardi di dollari), vedova cilena del magnate minerario e delle bevande Andrónico Luksic (morto nel 2005) L’unica donna che si è fatta da sola tra le 10 più ricche è la magnate svizzera del trasporto marittimo Rafaela Aponte-Diamant (44,5 miliardi di dollari), che è scesa dal quinto al sesto posto. È la più ricca tra le sole 122 miliardarie (in aumento rispetto alle 113 di un anno fa) che hanno guadagnato il proprio patrimonio piuttosto che ereditarlo.
Tante star della musica, da Beyoncé a Rihanna e Taylor Swift
La seconda donna più ricca che si è fatta da sola è la magnate americana dei tetti Diane Hendricks (22,3 miliardi di dollari). Tra le donne più famose che non hanno ereditato il loro patrimonio ci sono Beyoncé (1 miliardo di dollari), nuova entrata nella lista di quest’anno, e diverse veterane della classifica come Rihanna (1 miliardo di dollari), la fondatrice di Spanx Sara Blakely (1,4 miliardi di dollari) e Taylor Swift (2 miliardi di dollari). Un altro volto nuovo è Luana Lopes Lara (1,3 miliardi di dollari), ex ballerina brasiliana che ha co-fondato la società di prediction market Kalshi. A 29 anni è ora la più giovane miliardaria self-made al mondo, strappando il titolo alla 31enne co-fondatrice di Scale AI Lucy Guo (1,4 miliardi di dollari), che lo aveva sottratto a Swift lo scorso aprile.
Melinda French Gates esce dalla top 10 dopo un anno
L’ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates (30,3 miliardi di dollari), e Marilyn Simons (32,5 miliardi di dollari), vedova del pioniere del trading quantitativo Jim Simons (morto nel 2024), sono uscite dalla top 10 dopo esservi entrate lo scorso anno. Le due filantrope americane sono state sostituite da Fontbona e Zheng Shuliang al numero 10 (33,2 miliardi di dollari); Zheng è vicepresidente dell’azienda cinese di prodotti in alluminio fondata dal suo defunto marito.