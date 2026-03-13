Donne più ricche al mondo: Alice Walton al 1° posto. Classifica Forbes

La seconda donna più ricca che si è fatta da sola è la magnate americana dei tetti Diane Hendricks (22,3 miliardi di dollari). Tra le donne più famose che non hanno ereditato il loro patrimonio ci sono Beyoncé (1 miliardo di dollari), nuova entrata nella lista di quest’anno, e diverse veterane della classifica come Rihanna (1 miliardo di dollari), la fondatrice di Spanx Sara Blakely (1,4 miliardi di dollari) e Taylor Swift (2 miliardi di dollari). Un altro volto nuovo è Luana Lopes Lara (1,3 miliardi di dollari), ex ballerina brasiliana che ha co-fondato la società di prediction market Kalshi. A 29 anni è ora la più giovane miliardaria self-made al mondo, strappando il titolo alla 31enne co-fondatrice di Scale AI Lucy Guo (1,4 miliardi di dollari), che lo aveva sottratto a Swift lo scorso aprile.