"Il ministro Salvini convochi un tavolo tecnico e risolva il gravoso problema che riguarda quasi 3 milioni di veicoli circolanti privi di copertura RCA. Un danno molteplice, che provoca rischi per gli utenti, genera oneri sul fondo di garanzia per le vittime della strada e penalizza, non da ultimo, le persone che assolvono questo dovere. Inoltre, in Europa siamo il Paese con la più alta evasione dell'obbligo assicurativo. A Salvini abbiamo ricordato che, ad oggi, non è ancora operativo il controllo da remoto dei veicoli privi di copertura, attuabile tramite la lettura delle targhe grazie a dispositivi telematici a distanza, previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012. Sono trascorsi 14 anni e il ministro, con i suoi 6 anni nei diversi ministeri, ha le sue responsabilità. C'è anche un danno erariale, perché lo Stato italiano perde molti soldi: su 3 milioni di veicoli con un premio medio di 420 euro, parliamo di oltre un miliardo di euro. Salvini intervenga, dia attuazione al decreto-legge o si attivi tramite una legge specifica che superi il problema della privacy", hanno dichiarato i deputati di Azione Antonio D'Alessio e Giulio Sottanelli, a margine del question time alla Camera con Salvini.