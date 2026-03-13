Guerra Iran e turismo, cancellazioni e perdite a causa del conflitto

Secondo Luana De Angelis, vice presidente vicario di Fiavet Confcommercio, “in questo quadro quasi tutti i nostri associati stanno richiedendo un intervento istituzionale prima che la sia troppo tardi. Abbiamo dato vita a questa ricerca istantanea proprio per cercare di capire quanto stiamo perdendo e quando potremmo perdere in futuro, e se si possono trovare soluzioni a un rischio di default che si sta concretizzando per le nostre PMI. Se si protrae la crisi potrebbe esserci una necessità di ristori economici, sicuramente sarebbe ideale una sospensione degli obblighi fiscali, con moratorie su scadenze tributarie o contributive per le agenzie maggiormente esposte".

