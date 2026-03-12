Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Iran, esistono vere alternative allo Stretto di Hormuz per il commercio di petrolio?

6 foto
Ipa/Sky TG24

I leader mondiali si interrogano su come aggirare la chiusura del corridoio marittimo che separa le coste iraniane dalla penisola arabica. Ma ci sono opzioni davvero valide? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda l’11 marzo

