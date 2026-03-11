Offerte Sky
Mondo

Le conseguenze economiche della guerra in Iran: 4 domande e risposte

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

A dieci giorni dall’attacco a Iran di Israele e Usa, l’impatto economico resta incerto e dipende da durata della guerra e prezzi energetici. Con petrolio a 110 dollari, i Paesi avanzati perderebbero quasi un punto di Pil: per l’Italia significherebbe recessione, più inflazione e margini limitati di intervento pubblico

