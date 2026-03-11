Leggere i fumetti che piacciono a Zerocalcare

Accanto alla carriera da autore, Michele Rech ha di recente affiancato quella di curatore per la collona Cherry Bomb, edita da BAO. Finora sono usciti quattro titoli che mostrano una selezione variegata ed eterogenea, segnata però da alcuni tratti comuni e affini alla poetica del fumettista di Rebibbia. E il pubblico pare apprezzare