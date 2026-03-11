Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia

Zelensky ha ammesso che le priorità dei partner che ormai dal 2022 stanno sostenendo l’Ucraina contro la Russia sono adesso “concentrate sulla situazione intorno all'Iran”. Per questa settimana era previsto un nuovo round di negoziati per capire come arrivare alla tanto invocata pace in terra ucraina, ma le nuove tensioni li hanno fatti saltare. Tutto è rimandato ai prossimi giorni, con gli Usa che hanno proposto un incontro forse in Svizzera o in Turchia. Zelensky sembra però scettico: "La proposta è stata avanzata dagli americani, ma a dire il vero vedremo cosa succederà in Medio Oriente", ha detto.

