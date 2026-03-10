"Non ci fermeremo finché Iran non sarà sconfitto": la linea del Pentagono

A irrigidire ulteriormente il clima è intervenuto anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha dichiarato: "In Iran stiamo vincendo. Non ci fermeremo finché il nemico non sarà completamente sconfitto, ma non sarà una guerra infinita. Questo non è il 2003". "Oggi sarà il giorno più intenso di attacchi in Iran". Ha affermato insistendo sul fatto che l'operazione americana è mirata e che gli Stati Uniti stanno vincendo. "Come ha detto ieri il presidente, stiamo schiacciando il nemico", ha aggiunto.